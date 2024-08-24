क्या आप सुजलॉन एनर्जी के शेयर खरीदना चाहते हैं? अगले टारगेट हैं क्या?

मल्टीबैगर सुजलॉन एनर्जी के शेयर अपने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक अभी भी मोमेंटम में है। हालांकि, स्टॉक अभी भी ओवरबॉट ज़ोन से दूर है, जो इस स्टॉक में और उछाल का संकेत देता है। मल्टीबैगर स्टॉक का RSI 72.8 पर था। 70 और उससे अधिक का RSI दर्शाता है कि स्टॉक ओवरबॉट ज़ोन में कारोबार कर रहा है।

सुजलॉन एनर्जी के शेयर

सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने एक साल में 259% रिटर्न दिया है और दो साल में 856% की बढ़त हासिल की है। हालांकि, इस मल्टीबैगर की रैली फिलहाल धीमी पड़ गई है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इस स्टॉक में 1.58% की गिरावट आई हैसुजलॉन एनर्जी के शेयर शुक्रवार को 1.65% बढ़कर 78.84 रुपये पर बंद हुए। शेयर का मार्केट कैप 1.07 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले सत्र में बीएसई पर 56.56 लाख शेयरों । के कारोबार के साथ शेयर ने 44.79 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजाने ने कहा

चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट मंदार भोजाने ने कहा, "सुजलॉन लगातार एक मजबूत तेजी के रुझान को दर्शाता है। मंथली चार्ट पर, सुजलॉन ने एक महत्वपूर्ण राउंडिंग पैटर्न बनाया है, जो आगे संभावित तेजी का संकेत देता है। सुजलॉन के शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए, 100 रुपये और 140 रुपये के लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ इसे जारी रखना बुद्धिमानी हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 85 रुपये और 90 रुपये के स्तर के आसपास मुनाफावसूली करने पर विचार कर सकते हैं।

स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट कुशाल गांधी ने कहा,

स्टॉक्सबॉक्स के टेक्नीकल एनालिस्ट कुशाल गांधी ने कहा, "सुजलॉन एनर्जी वर्तमान में उच्च मूल्यांकन पर कारोबार कर रही है और साप्ताहिक चार्ट पर अपने औसत से 46% से अधिक दूर है, जो प्रॉफिट बुकिंग की बढ़ी हुई संभावना का संकेत देता है।"