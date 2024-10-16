Diwali Stocks Picks: Power Grid, NALCO समेत 5 स्टॉक आपकी भर देंगे झोली!
ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने आने वाले सम्वत के लिए शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिसे Diwali Picks नाम दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में निवेशकों के पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। इन शेयरों में PSU कंपनियों से लेकर Nifty 50 के हेवी वेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। आइये इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
ब्रोकरेज फर्म JM Financial ने आने वाले सम्वत के लिए शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिसे Diwali Picks नाम दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में निवेशकों के पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। इन शेयरों में PSU कंपनियों से लेकर Nifty 50 के हेवी वेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। आइये इस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
NALCO
PSU कंपनी का EBITDA इस मौजूदा तिमाही में ₹1,200 करोड़ तक तीन गुना बढ़ने की संभावना है, जो कीमतों में बढ़ोतरी, कम लागत और कैप्टिव कोल माइनिंग के फायदों पर फोकस है। वित्तीय वर्ष 2027 का EBITDA अनुमान ₹6,000 करोड़ और 7.5x एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA के साथ ₹3,500 करोड़ का नेट कैश बैलेंस, NALCO को ₹48,500 करोड़ का इक्विटी वैल्यू देता है, जिसके आधार पर JM फाइनेंशियल ने स्टॉक का प्राइस टारगेट ₹264 रखा है। मौजूदा वैल्यू पर, ब्रोकरेज ने NALCO के वैल्यूएशन को आकर्षक बताया है, साथ ही 3% डिविडेंड यील्ड भी है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट, एल्युमिना रिफाइनरी विस्तार में देरी और कैप्टिव कोल माइन से लागत बचत कंपनी के लिए प्रमुख जोखिम हैं।
Power Grid
JM फाइनेंशियल को Power Grid के वैल्यूएशन बेहतर लगते हैं और इसलिए इस स्टॉक पर उसका प्राइस टारगेट ₹383 है और खरीदारी की सलाह है। ब्रोकरेज का मानना है कि Power Grid लगभग 4% का हेल्दी डिविडेंड यील्ड भी देती है। इसे ट्रांसमिशन कैपेक्स साइकिल में तेज रिकवरी की उम्मीद है और Power Grid से वित्तीय वर्ष 2024-2026 के बीच 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) बनाए रखने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट्स की अपेक्षा से धीमी कैपिटलाइजेशन, टैरिफ आधारित बोलियों के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा कुछ प्रमुख जोखिम हैं।
Reliance Industries
RIL के शेयर हाल की ऊंचाई से 15% से अधिक गिर चुके हैं और निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स से पीछे रहे हैं। JM फाइनेंशियल को विश्वास है कि यह टेलीकॉम कंपनियों के जरिए अपेक्षा से तेज टैरिफ बढ़ोतरी, रिटेल बिजनेस में रिकवरी और नए एनर्जी बिजनेस पर सकारात्मक घोषणाओं के चलते पलट सकता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कमाई की बढ़ोतरी की गति विभिन्न सेक्टर्स में मजबूत बनी रहेगी और कंपनी का नेट प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 2024 से 2027 के बीच 15% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ेगा। JM फाइनेंशियल ने Reliance Industries ने "खरीद" की रेटिंग दी है, जिसका प्राइस टारगेट ₹3,500 है।
Bajaj Finance
JM फाइनेंशियल ने Bajaj Finance पर ₹8,552 का प्राइस टारगेट रखा है। इसने कंपनी की एसेट क्वालिटी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। वैल्यूएशन भी इसके लॉन्ग टर्म औसत से थोड़ा नीचे हैं। JM फाइनेंशियल इसे स्वस्थ रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) और रिटर्न ऑन एसेट्स (RoE) के साथ बढ़ोतरी की संभावनाओं को देखते हुए रि-वैल्यूएशन की संभावना मानता है। अपेक्षा से अधिक स्लिपेज और क्रेडिट लागत और कम AUM बढ़ोतरी कुछ प्रमुख जोखिम हैं।
ICICI Lombard
स्टॉक प्रीमियम वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहा है, लेकिन JM फाइनेंशियल को उम्मीद है कि यह 17% से अधिक लगातार बढ़ोतरी और 17% से अधिक का RoE के साथ बढ़ेगा। हालांकि ICICI Lombard ने वित्तीय वर्ष की मजबूत शुरुआत के बाद ग्रोथ में मंदी देखी गई है, JM फाइनेंशियल सलाह देता है कि किसी भी मौसमी कमजोरी को 'खरीदने के अवसर' के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ब्रोकरेज ने ICICI Lombard पर ₹2,450 का प्राइस टारगेट रखा है।