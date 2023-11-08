scorecardresearch
Diwali Special Story: Bulls Vs Bears -मूर्हूत ट्रेडिंग के दिन कैसी रही सेंसेक्स की परफॉर्मेंस?

हाल के वर्षों, 2021 और 2022 में, सेंसेक्स ने क्रमशः 0.49% और 0.88% की बढ़त के साथ अपनी सकारात्मक गति बनाए रखी है। इस बार फिर सवाल उठता है कि क्या सेंसेक्स या निफ्टी में तेजी आएगी।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Nov 8, 2023 16:58 IST
पिछले कुछ सालों में, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान हर साल लोग ट्रेडिंग या निवेश करते आए हैं

पिछले कुछ सालों में, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान हर साल लोग ट्रेडिंग या निवेश करते आए हैं। अब ऐसी परंपरा सी बन गई है कि सेंसेक्स  हो या निफ्टी इस दिन तेजी दिखाते रहे हैं, लेकिन 2012 में, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन सेंसेक्स में 0.3% की मामूली गिरावट देखी गई थी। लेकिन इसके बाद के वर्षों, 2013 और 2014 में 0.2% की मामूली वृद्धि देखी गई। 2013 से शुरू हुई धीमी तेजी 2015 तक अच्छी तेजी में बदल गई जब बाजार में अधिक उत्साह दिखा और सेंसेक्स में 0.5% की अच्छी-खासी बढ़त हुई। यह आशाओं का साल था, लेकिन इसके बाद 2016 और 2017 में सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली। इन सालों में सेंसेक्स में 0.4% और 0.6% की गिरावट आई, जिसने निवेशकों को शेयर बाजार में की अस्थिरता से परिचय कराया।

Also Read: Results Season: IRCTC के शानदार नतीजे, अच्छे नतीजों के बावजूद शेयर फ्लैट

2018 में इस प्रवृत्ति में सकारात्मक मोड़ आया जब सेंसेक्स 0.7% बढ़ गया। इस साल बाजार की धारणा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, निवेशकों का भारतीय इक्विटी पर भरोसा फिर से बढ़ा। 2019 और 2020 में, 0.49% और 0.45% की तेजी देखने को मिली। हाल के वर्षों, 2021 और 2022 में, सेंसेक्स ने क्रमशः 0.49% और 0.88% की बढ़त के साथ अपनी सकारात्मक गति बनाए रखी है। इस बार फिर सवाल उठता है कि क्या सेंसेक्स या निफ्टी में तेजी आएगी। पिछले 10 सालों का इतिहास देखें तो इस बार भी सेंसेक्स में तेजी की उम्मीद है।

2018 में इस प्रवृत्ति में सकारात्मक मोड़ आया जब सेंसेक्स 0.7% बढ़ गया
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
