HAL, BEL, Mazagon Dock, Bharat Dynamics - कौन सा डिफेंस स्टॉक BUY करें, किसे SELL करें और किसे HOLD करें?

Defence Stocks Target Price: दोपहर 2:20 बजे तक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स 1% गिरकर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 1.07% या 804.82 अंक टूटकर 74,506.24 अंक और निफ्टी 1.05% या 238.65 अंक गिरकर 22,557.25 अंक पर ट्रेड कर रहा था।

लगातार FII आउटफ्लो और कंपनियों के खराब तिमाही नतीजों के कारण डिफेंस सेक्टर की कंपनियों जैसे- Hindustan Aeronautics Ltd, Bharat Electronics Ltd, Bharat Dynamics Ltd, Mazagon Dock Shipbuilders Ltd और अन्य स्टॉक में 50 प्रतिशत तक की भारी गिरावट आई है।

ब्रोकरेज फर्म Choice Broking ने कहा कि डिफेंस पीएसयू प्लेयर्स ने Q3FY25 में विभिन्न वित्तीय मैट्रिक्स पर अन्य डिफेंस कंपनियों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि डिफेंस पीएसयू कंपनियों का रेवेन्यू सालाना आधार पर (YoY) 25.3 प्रतिशत बढ़ा है और EBITDA मार्जिन 140 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 32.4 प्रतिशत रहा है।

वहीं प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन्हें प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और आवश्यक आपूर्ति प्राप्त करने में परेशानी हुई है जिसके कारण उनका रेवेन्यू धीरे-धीरे बढ़ा - पिछले साल से 7.5% और पिछली तिमाही से 7.4%

Defence Stocks to BUY

ब्रोकरेज Choice Broking ने Astra Microwave Products का टारगेट प्राइस 980, Apollo Micro Systems का टारगेट प्राइस 156, Azad Engineering का टारगेट प्राइस 2,150, Bharat Electronics का टारगेट प्राइस 370, Data Patterns India का टारगेट प्राइस 2450, Hindustan Aeronautics का टारगेट प्राइस 5,000 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज Nirmal Bang ने Hindustan Aeronautics का टारगेट प्राइस 4,655 रुपये और Paras Defence and Space Technologies Ltd का टारगेट प्राइस 1,187 रुपये का दिया है।

ब्रोकरेज ICICI Direct ने Astra Microwave का टारगेट प्राइस 890 रुपये का दिया है।

Defence Stocks to HOLD

ब्रोकरेज Choice Broking ने Bharat Dynamics का टारगेट प्राइस 1190, DCX Systems का टारगेट प्राइस 317

Defence Stocks to SELL

ब्रोकरेज Choice Broking ने Centum Electronics का टारगेट प्राइस 845 रुपये का दिया है।

इन स्टॉक्स पर BUY से HOLD की रेटिंग

ब्रोकरेज Nirmal Bang ने Mazagon Dock पर होल्ड की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2,605 रुपये का दिया है।