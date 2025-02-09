Corporate Action: Dividend-Bonus Share-Stock Split वाले शेयर लिस्ट हुई तैयार, यहां चेक करें पूरी जानकारी

Corporate Actions: 10 फरवरी से नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो जाएगा। इस हफ्ते कई शेयर कॉरपोरेट एक्शन में रहेंगे। इस ट्रेडिंग सप्ताह में 58 स्टॉक शामिल हैं जो डिविडेंड, बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दे रहे हैं। हम आपको नीचे उन सभी शेयरों और एक्स-ट्रेड के बारे में बताएंगे।

advertisement

ये शेयर दे रहे डिविडेंड (Dividend Stock this week)

Aster DM Healthcare Ltd ने डिविडेंड के लिए 10 फरवरी 2025 रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी 4 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रहा है।

GPT Infra Projects Ltd स्टॉकहोल्डर को 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। कंपनी के शेयर 10 फरवरी को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे और रिकॉर्ड डेट भी 10 फरवरी 2025 तय किया है।

Indian Toners & Developers Ltd शेयर 10 फरवरी को एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। कंपनी शेयरधारकों को अंतरिम डिविडेंड दे रही हैं।

Suraj Ltd 1.50 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 10 फरवरी रिकॉर्ड डेट तय किया है। इस दिन कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।

CMS Info Systems ने अंतरिम लाभांश के लिए 11 फरवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट सेट किया है। कंपनी 3.25 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे रही है।

Disa India Ltd ने एक्स-ट्रेड और रिकॉर्ड डेट 11 फरवरी 2025 निर्धारित किया है। कंपनी 100 रुपये का शानदार अंतरिम डिविडेंड दे रही है।

Symphony Ltd 2 रुपये का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने 11 फरवरी 2025 को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है।

Man Infraconstruction Ltd 0.45 रुपये का डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए 12 फरवरी 2025 रिकॉर्ड डेट तय किया है।

Cochin Shipyard Ltd ने 3.50 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 12 फरवरी निर्धारित किये हैं।

इसके अलावा Expleo Solutions, Hero MotoCorp, ITC, Minda Corporation, TCI Express, Torrent Power, UNO Minda Ltd, Uniparts India Ltd, Eris Lifesciences Ltd, NHPC Ltd,Page Industries,Sun TV Networks,United Van Der Horst Ltd, Veedol Corporation Ltd,Aarti Pharmalabs Ltd, Advani Hotels & Resorts (India) Ltd, Alkem Laboratories Ltd, Bharat Dynamics Ltd, BEML, Cummins India, Dhruv Consultancy Services Ltd, EKI Energy Services Ltd, Engineers India,Escorts Kubota Ltd,Goldiam International Ltd आदि के शेयर भी इस हफ्ते एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।

बोनस शेयर (Bonus Share This Week)

EFC (I) Ltd ने 1:1 रेश्यो से बोनस शेयर देने का एलान किया है। कंपनी ने इसके लिए 11 फरवरी 2025 रिकॉर्ड डेट सेट किया।

Richfield Financial Services Ltd ने 1:1 रेश्यो से बोनस शेयर देने का एलान किया है। कंपनी के शेयर 14 फरवरी को एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।

स्टॉक स्प्लिट (Stock Split This Week)

TT Ltd अपने शेयर को स्प्लिट कर रही है। कंपनी के शेयर 10 रुपये के फेस वैल्यू से 1 रुपये पर आ गए हैं। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 12 फरवरी 2025 निर्धारित किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।