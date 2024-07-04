scorecardresearch
Cello World ने QIP शुरू किया, फ्लोर प्राइस 896.09 रुपये प्रति शेयर

सेलो वर्ल्ड के प्रमोटरों के पास वर्तमान में फर्म का 78 प्रतिशत हिस्सा है। कंपनी के शेयरधारकों ने 26 जून को एक असाधारण आम बैठक में क्यूआईपी फंड जुटाने को अधिकृत किया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 4, 2024 12:04 IST
सेलो वर्ल्ड के प्रमोटरों के पास वर्तमान में फर्म का 78 प्रतिशत हिस्सा है
Cello World ने 5 रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों के योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) जारी करने की घोषणा की है। 4 जुलाई को एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, इश्यू का फ्लोर प्राइस 896.09 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है, जो पिछले बंद भाव 901.05 रुपये से कम है। यह धन जुटाने की मुहिम शेयर बाजारों में कारोबार के 1,900 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के साथ शुरू होने के बमुश्किल आठ महीने बाद आई है, जिसमें कंपनी के प्रमोटरों और निवेशकों ने बिक्री के लिए अपने शेयर बेचे थे।आईसीआईसीआई वेंचर्स ने नवंबर 2022 में सेलो वर्ल्ड में 360 करोड़ रुपये का निवेश किया।

Also Read: Bajaj Finance Q1 Result: बजाज फाइनेंस का AUM साल दर साल 31% बढ़ा, नए लोन में 10% की बढ़ोतरी

नकदी का उपयोग

नकदी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें डेट रीपेमेंट, उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए पूंजी निवेश, भविष्य के विस्तार के लिए वित्त और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं शामिल हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में मनीकंट्रोल से बात करने वाले सूत्रों के अनुसार, QIP का उद्देश्य फर्म में प्रमोटर इक्विटी को घटाकर 75 प्रतिशत करना है, ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानकों को पूरा किया जा सके। इन दिशानिर्देशों के तहत, सभी नए सूचीबद्ध व्यवसायों को लिस्टेड होने के तीन साल के भीतर 25% की न्यूनतम सार्वजनिक स्वामित्व तक पहुँचना होगा।

सेलो वर्ल्ड के शेयर

सेलो वर्ल्ड के शेयर कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 7.4 प्रतिशत बढ़कर 968 रुपये पर बंद हुए। कंपनी ने पिछले साल नवंबर में आईपीओ में अपने शेयर 648 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे थे। शेयर फिलहाल अपने इश्यू प्राइस से 49 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 4, 2024