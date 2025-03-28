BSE Share Price: इन 2 कारणों से भाग रहा है बीएसई का शेयर - आसान शब्दों में जानें वजह

BSE Share Price: एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE के शेयर में आज तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। BSE Ltd का शेयर आज 17% से ज्यादा चढ़कर अपने दिन के उच्चतम स्तर 5,519 रुपये को टच किया है।

दोपहर 12:06 बजे तक भी शेयर 16 प्रतिशत से अधिक चढ़कर कारोबार कर रहा था। चलिए जानते हैं आखिर इस स्टॉक में इतनी तेजी क्यों है?

क्यों भाग रहा BSE का शेयर?

बीएसई लिमिटेड के शेयर में आज यह तेजी इसलिए आई क्योंकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने F&O वीकली एक्पायरी को सोमवार को शिफ्ट करने की अपनी योजना को फिलहाल रोक दिया है।

NSE ने यह कदम इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए फाइनल सेटलमेंट डे (समाप्ति दिवस) पर सेबी के कंसल्टेशन पेपर के बाद उठाया। सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में कहा था कि किसी भी एक्सचेंज के सभी इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति समान रूप से मंगलवार या गुरुवार में से किसी एक दिन तक सीमित होगी।

इससे एक्सचेंजों में एक्पायरी के बीच उचित अंतराल मिलेगा, और सप्ताह के पहले दिन या अंतिम दिन को एक्पायरी डे के रूप में चुनने की जरूरत नहीं होगी।

स्टॉक में तेजी के एक ये भी कारण

आज बीएसई के शेयर में तेजी का एक कारण यह भी है कि आगामी 30 मार्च को BSE के बोर्ड मेंबर्स बोनस शेयर पर विचार करने के लिए बैठक करेंगे।

BSE Share Price

दोपहर 12:06 बजे तक NSE पर बीएसई पर शेयर 16.30% या 763.45 रुपये चढ़कर 5,447.80 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

BSE Share Price History

कंपनी का शेयर पिछले 5 दिन में 12 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 17 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 47 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने निवेशकों का पैसा 1 साल में 2 गुना करते हुए 116 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 5342 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।