इस PSU Stock पर आया सबसे बड़ा टारगेट, निवेशक रह जाएंगे हैरान!

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज़ ने Indian Oil Corporation (IOC) Ltd. भारत की सबसे बड़ी सरकारी डाउनस्ट्रीम तेल रिफाइनरी को अपनी "होल्ड" की रेटिंग से "बाय" में अपग्रेड किया है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 13, 2024 09:17 IST
share market
जेफरीज़ ने भारतीय ऑयल का प्राइस टारगेट ₹165 से बढ़ाकर ₹185 कर दिया है। संशोधित प्राइस टारगेट के मुताबिक गुरुवार की क्लोजिंग लेवल से 31 प्रतिशत की संभावित बढ़ोतरी का संकेत है।

 Indian Oil Corporation के शेयर अभी भी ₹196 के हालिया उच्चतम स्तर से 30% नीचे हैं, हालांकि नवंबर के निचले स्तर ₹129 से यह शेयर रिकवर हो चुका है। जेफरीज़ के मुताबिक IOC को अपने OMC पीयर्स में सबसे अधिक रिफाइनिंग से मार्केटिंग वॉल्यूम रेश्यो का प्रॉफिट मिलता है, जिससे यह रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार होने पर सबसे बड़ा फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी का कहना है कि 2025 में रिफाइनिंग की गति तेज हो सकती है, क्योंकि स्वस्थ मांग के बीच क्षमता में तेजी से कटौती की उम्मीद है।

ब्रोकरेज फर्म ने यह भी कहा कि भारतीय ऑयल के स्टॉक की हाल की गिरावट के बाद, जो नवंबर तक पिछले तीन महीनों में लगभग 20% रही, अब यह स्थिति फायदेमंद हो गई है।

जेफरीज़ के मुताबिक, भारतीय ऑयल के शेयर अब निफ्टी 50 इंडेक्स के मुकाबले 70% की बड़ी छूट पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इसका लॉन्गटर्म औसत 57% है। जेफरीज़ को उम्मीद है कि 2025 में सिंगापुर GRM में वृद्धि होगी, जो पिछले दो महीनों में $1.4 से बढ़कर $6.1 हो चुका है। नोट में कहा गया है कि हम GRMs में वृद्धि के साथ बेहतर कमाई की उम्मीद देखते हैं, साथ ही बेहतर मार्केटिंग मार्जिन के कारण जोखिम-इनाम स्थिति अब अनुकूल है।

हाल ही में ब्रोकरेज फर्म एंटीक ने भारतीय ऑयल के लिए सबसे उच्चतम प्राइस टारगेट ₹246 का अनुमान लगाया था, जो 70% से अधिक की संभावित वृद्धि का संकेत है। भारतीय ऑयल पर कवर करने वाले 34 विश्लेषकों में से 16 ने "बाय" रेटिंग दी है, 7 ने "होल्ड" कहा है, जबकि 11 ने "सेल" सिफारिश की है। भारतीय ऑयल के शेयर गुरुवार को ₹141.6 पर 1.1% की गिरावट के साथ बंद हुए। 2024 में अब तक यह स्टॉक केवल 8% ऊपर है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 13, 2024