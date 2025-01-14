HAL, Paras Defence, BEL, Mazagon Dock, BDL, BEML, Q3 रिजल्ट्स से पहले इन Defence Stocks पर आई बड़ी खबर



Nirmal Bang Institutional Equities ने तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले रक्षा सेक्टर पर सकारात्मक नजरिया व्यक्त किया है। कंपनी ने मेक इन इंडिया की कोशिशों, मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन और मजबूत ग्रोथ क्षमता को इसका मुख्य कारण बताया है। BEML को रक्षा श्रेणी में अपनी टॉप पसंद बताया गया है, इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और Data Patterns (India) Ltd. का स्थान है। ब्रोकेरेज ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की रेटिंग 'होल्ड' से बढ़ाकर 'बाय' कर दी है।

Bharat Electronics Ltd

Q3FY25 में कंपनी ने मेट्रो रेल के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे, रडार, संचार उपकरण, जैमर, सीकर्स, पनडुब्बी सोनार सिस्टम, उपग्रह संचार टर्मिनल, टेस्ट स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स और संबंधित सर्विस के लिए कुल 970 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए। रक्षा मंत्रालय (MoD) से 630 करोड़ रुपये का ऑर्डर भी हासिल किया। निरमल बंग ने 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखते हुए मार्च 2026 EPS के लिए 35 गुना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Bharat Earth Movers Ltd (BEML)

Q2FY25 में BEML ने 440 करोड़ रुपये के ऑर्डर इनफ्लो की घोषणा की, जो साल दर साल लगभग 89 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। 3QFY25 में कंपनी ने कई महत्वपूर्ण ऑर्डर हासिल किए। निरमल बंग ने 'BUY' रेटिंग बनाए रखते हुए 5,600 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है।

Bharat Dynamics Ltd

कंपनी ने FY25 में 25-30 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है और FY25 में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय का लक्ष्य रखा है। निरमल बंग ने BEL के लिए 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखते हुए March 2026 EPS के लिए 28 गुना का लक्ष्य रखा है।

Hindustan Aeronautics Ltd

HAL के मैनेजमेंट ने FY25-FY28 में 15-18 प्रतिशत की आय बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। निरमल बंग ने 'BUY' रेटिंग बनाए रखते हुए मार्च 2026 EPS के लिए 24 गुना का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है।

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd

माझगांव डॉक ने FY25 में एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी प्रदान करने की योजना बनाई है। निरमल बंग ने 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखते हुए दिसंबर 2026 EPS के लिए 25 गुना का लक्ष्य मूल्य रखा है।

Astra Microwave Products Ltd

कंपनी ने FY25 के लिए 20-22 प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की है। निरमल बंग ने 'होल्ड' रेटिंग बनाए रखते हुए दिसंबर 2026 EPS के लिए 43 गुना का लक्ष्य मूल्य रखा है।

Data Patterns (India) Ltd

कंपनी ने 2QFY25 में 970 करोड़ रुपये के ऑर्डर बुक की घोषणा की है और FY25 में 20-25 प्रतिशत रेवेन्यू बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। निरमल बंग ने 'BUY' रेटिंग बनाए रखते हुए दिसंबर 2026 EPS के लिए 62 गुना का लक्ष्य मूल्य रखा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।