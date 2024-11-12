भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों ने मंगलवार के कारोबार में अपनी खोई हुई जमीन वापस पा ली, क्योंकि कंपनी को एनटीपीसी लिमिटेड से 3x800 मेगावाट एक नया ऑर्डर मिला है।

शुरूआती सत्र में ये स्टॉक 233.50 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ। बीएसई को भेजी गई फाइलिंग में बीएचईएल ने कहा कि इसके कार्यक्षेत्र में डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग और सिविल निर्माण शामिल होंगे।

पीएसयू ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि यह परियोजना एनटीपीसी के साथ बीएचईएल की स्थायी साझेदारी को और मजबूत करती है, जहां बीएचईएल ने देश भर में एनटीपीसी के थर्मल पावर प्रतिष्ठानों में 57 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया है।

थर्मल ऑर्डर बुक के निष्पादन के कारण बीएचईएल के हालिया Q2 आंकड़े राजस्व के मामले में बेहतर रहे।

ब्रोकरेज की राय

पीएल कैपिटल ने हाल ही में BHEL को खरीदने की सलाह दी है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक मूल्य में भारी गिरावट आई है, तथा लक्ष्य मूल्य को संशोधित कर 264 रुपये से 260 रुपये करने का सुझाव दिया है।

जेएम फाइनेंशियल ने अक्टूबर के नोट में कहा, "बीएचईएल ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 4.2% के सकारात्मक एबिटा मार्जिन के साथ 28.5% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की। तिमाही के दौरान, कंपनी ने भारत में थर्मल पावर में मजबूत अवसर का लाभ उठाना जारी रखा, 7.2GW परियोजनाओं में 30,000 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर बुक किए। सरकार ने वित्त वर्ष 2028 तक नियोजित क्षमता वृद्धि के सभी 80GW को निविदा में डालने का लक्ष्य रखा है, पाइपलाइन स्वस्थ बनी हुई है और 30GW अभी भी बोली के लिए तैयार है।"