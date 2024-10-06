Ola Electric: एक्स पर भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा भिड़े

ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल और कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक हुई, जब कामरा ने कंपनी द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों की समस्याओं को उजागर करने वाला एक पोस्ट किया।

कामरा ने ओला सर्विस सेंटर की एक तस्वीर शेयर की, जहाँ ईवी को एक तंग जगह में पार्क किया गया है और धूल खा रही है। कामरा ने अग्रवाल की एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए कहा, "क्या भारतीय उपभोक्ताओं की आवाज़ है? क्या वे इसके लायक हैं? दोपहिया वाहन कई दिहाड़ी मज़दूरों की जीवन रेखा हैं।" उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को भी टैग कियाय़

इस पोस्ट पर भाविश अग्रवाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने कामरा पर "पेड ट्वीट" करने का आरोप लगा दिया।

अग्रवाल ने ट्वीट किया, "चूंकि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं @kunalkamra88, तो आइए और हमारी मदद कीजिए। मैं आपके इस पेड ट्वीट या आपके असफल कॉमेडी करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा। या फिर आप चुप बैठिए और हमें असली ग्राहकों की समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने दीजिए। हम तेजी से सेवा नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं और जल्द ही लंबित मामलों को निपटा दिया जाएगा।"

स्टैंड-अप कॉमेडियन ने अग्रवाल को ट्वीट के लिए पैसे मिलने के अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, "अगर आप साबित कर सकते हैं कि मुझे ट्वीट के लिए पैसे मिले हैं... तो मैं सभी सोशल मीडिया डिलीट कर दूंगा और हमेशा के लिए चुपचाप बैठ जाऊंगा।"

कामरा ने ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मांग की कि ओला उन लोगों को "कुल रिफंड" प्रदान करे जो अपना इलेक्ट्रिक वाहन वापस करना चाहते हैं, खासकर उन लोगों को जिन्होंने इसे पिछले चार महीनों में खरीदा है। "तो आप उन लोगों को 100 प्रतिशत रिफंड की पेशकश नहीं कर सकते जिन्होंने पिछले 4 महीनों में आपका ओला खरीदा है जो वास्तविक ग्राहक हैं। लेकिन आप मुझे भुगतान करना चाहते हैं जो ग्राहक नहीं है," उन्होंने कहा।



हालांकि अग्रवाल ने कामरा के कॉमेडी करियर के बारे में टिप्पणी करना जारी रखा। उन्होंने कहा, "कॉमेडियन बन न सके, चौधरी बनने चले (कॉमेडियन नहीं बन सके और यहां नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं)। अगली बार बेहतर तरीके से रिसर्च करें। और हमारे सर्विस सेंटर में आकर हमारी मदद करने का ऑफर खुला है। चुनौती स्वीकार करें। हो सकता है कि आप बदलाव के लिए कुछ असली हुनर सीख लें।"

जिसे मूल रूप से ओला कैब्स के नाम से जाना जाता है, एक बेंगलुरु स्थित राइड-हेलिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 2010 में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी ने की थी। कंपनी ने 15 अगस्त, 2021 को अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर, ओला एस1 लॉन्च किया था।