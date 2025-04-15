scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBharti Airtel Share Price: दिग्गज टेलीकॉम कंपनी ने Blinkit से किया पार्टनरशिप! 52 Week High पर पहुंचा स्टॉक

Bharti Airtel Share Price: दिग्गज टेलीकॉम कंपनी ने Blinkit से किया पार्टनरशिप! 52 Week High पर पहुंचा स्टॉक

टेलीकॉम स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा आज किए गए बड़े ऐलान के बाद आई है। स्टॉक आज अपने एक साल के उच्चतम स्तर यानी 52 Week High 1,818 रुपये पर पहुंच गया है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 15, 2025 14:03 IST

Bharti Airtel Share Price: देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel के शेयर में आज 3% से अधिक की शानदार रैली देखने को मिल रही है जिसके बाद स्टॉक आज अपने एक साल के उच्चतम स्तर यानी 52 Week High 1,818 रुपये पर पहुंच गया है। 

टेलीकॉम स्टॉक में यह तेजी कंपनी द्वारा आज किए गए बड़े ऐलान के बाद आई है। फिलहाल दोपहर 1:46 बजे तक शेयर 2.5% चढ़कर ट्रेड कर रहा था। 

Bharti Airtel ने दिया बड़ा अपडेट

दरअसल कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने Quick Commerce प्लेटफॉर्म Blinkit के साथ पार्टनरशिप किया है ताकी 10 मिनट में ग्राहकों के घर पर एयरटेल का सिम कॉर्ड डिलीवर किया जा सके।

कंपनी ने आज प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि भारती एयरटेल ने आज ग्राहकों को दस मिनट के अंदर सिम कार्ड की डिलीवरी के लिए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ पार्टनरशिप किया है। कंपनी ने बताया कि यह सर्विस किसी टेलीकॉम कंपनी द्वारा शुरू की गई पहली सर्विस है।

एयरटेल ने बताया कि यह सर्विस देश के 16 शहरों में शुरू हो चुकी है, और आने वाले समय में और शहरों और कस्बों को जोड़ने की योजना है। ये 16 शहर दिल्ली, गुड़गांव, फ़रीदाबाद, सोनीपत, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई,
भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता और हैदराबाद हैं।

कंपनी ने बताया कि ग्राहक ₹49 के मामूली सुविधा शुल्क (convenience fee) पर कम से कम 10 मिनट में अपने घर पर सिम कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। सिम कार्ड की डिलीवरी के बाद, ग्राहक आधार-आधारित KYC प्रमाणीकरण के माध्यम से एक सरल एक्टिवेशन प्रोसेस का उपयोग करके नंबर को एक्टिव कर सकते हैं। 

ग्राहकों के पास पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों प्लान में से चुनने या एयरटेल नेटवर्क में पोर्ट करने के लिए MNP ट्रिगर करने का विकल्प होगा। 

Bharti Airtel Share Price

कंपनी का शेयर दोपहर 1:46 बजे तक एनएसई पर 2.57% या 45.10 रुपये चढ़कर 1,801.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 2.49% या 43.70 रुपये चढ़कर 1801 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Apr 15, 2025