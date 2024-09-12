scorecardresearch
इस सरकारी कंपनी ने लिए दो बड़े फैसले. कल स्टॉक में होगा बड़ा एक्शन!

रुवार को बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने भी पहली बार 83,000 अंक को पार करके नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक तेजी बैकिंग, ऑटो, एनर्जी और आईटी शेयरों में देखने को मिली। ऐसे में बाजार बंद होने के बाद सरकारी कंपनी Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) बड़ी जानकारी साझा की है, जिसका असर स्टॉक पर 13 सितंबर को देखने को मिल सकता है।

Delhi,UPDATED: Sep 12, 2024 19:03 IST
गुरुवार को बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली।  सेंसेक्स ने भी पहली बार 83,000 अंक को पार करके नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे अधिक तेजी बैकिंग, ऑटो, एनर्जी और आईटी शेयरों में देखने को मिली। ऐसे में बाजार बंद होने के बाद सरकारी कंपनी Bharat Petroleum Corporation Ltd  (BPCL) बड़ी जानकारी साझा की है, जिसका असर स्टॉक पर 13 सितंबर को देखने को मिल सकता है। 

SGHIPL के साथ JV

Bharat Petroleum Corporation Ltd  (BPCL) की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में दो अहम जानकारियां दी गई हैं। पहली तो ये कि कंपनी Sembcorp Green Hydrogen India Pvt. Ltd (SGHIPL) के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है। आपको बता दें कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर से जुड़ी हुई है। इस JV में पार्टनरशिप BPCL की 50 प्रतिशत और SGHIPL की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी होगी। फिलहाल रेग्युलेटरी की तरफ से यानि  NITI Aayog और DIPAM से आखिरी मंजूरी नहीं मिली है।

GPS Renewables के साथ JV

BPCL ने एक्सचेंज फाइलिंग में दूसरी बड़ी जानकारी दी है कि उसने कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट के लिए GPS Renewables के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है। इस ज्वाइंट वेंचर में BPCL की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी और GPS Renewables की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

BPCL कोच्चि कोयंबटूर करूर पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाकर 3.7mmtpa करेगी

इसके साथ ही BPCL कोच्चि कोयंबटूर करूर पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाकर 3.7mmtpa करेगी। जबकि रूगुर-देवांगोंथी पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाकर 1.1 mmtpa करेगी। पाइपलाइन क्षमता विस्तार पर BPCL 1138 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। स्टॉक की पिछले दिनों की चाल देखें तो एक महीने में 2.70%, 6 महीने में 9.49%, वहीं एक साल में निवेशकों का पैसा इस स्टॉक में डबल हुआ है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
