16 सितंबर को इन स्टॉक्स में होगा एक्शन! बोनस शेयर और डिविडेंड से जुड़ी खबरें भी

शेयर बाजार ने इस हफ्ते एक नया रिकॉर्ड बनाया और नया 52 वीक हाई 25,433 बनाया। ऐसे में 16 सितंबर को कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही बोनस शेयर और डिविडेंड को लेकर भी कई खबरें हैं।

Thermax Ltd

भारत की मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी Thermax Ltd ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि क्लीन एयर और एनर्जी के बिजनेस से जुड़ी हुई है। कंपनी ने बताया है कि उसे अफ्रीकी देश बोत्सवाना से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को क्लाइंट से ऐसा ऑर्डर दोबारा मिला है। Thermax Ltd इस प्रोजेक्ट के तहत बोत्सवाना में 600 मेगावॉट का ग्रीनफील्ड एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। ये ऑर्डर 516 करोड़ रुपये का है। इस खबर का असर सोमवार को स्टॉक पर देखने को मिल सकता है।

Max Healthcare Institute

Max Healthcare ने जानकारी दी है कि वो Lakshdeep ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी करने जा रहा है। ये डील Jaypee Healthcare में अधिग्रहण के जरिए कंट्रोलिंग हिस्सेदारी के लिए हो रही है। आपको बता दें कि Jaypee Healthcare Ltd कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिवैल्यूएशन प्रक्रिया से गुजर रही है। जेपी हेल्थकेयर के उत्तर प्रदेश के नोएडा, बुलंदशहर, अनुपशहर में अस्पताल है। सहमति के तहत Max Healthcare, Jaypee Healthcare के वित्तीय लेनदारों के स्वीकार किए गए दावों के भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करेगा और कंपनी में 64% हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव करेगा साथ ही बाकि हिस्सेदारी के लिए कॉल और पुट ऑप्शन प्रदान करेगा।

GMR Airports

कंपनी ने जानकारी दी कि अगस्त 2024 में पैसेंजर ट्रेफिक साल दर साल के हिसाब से 9 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के पास एयरपोर्ट पर करीब 1.06 करोड़ पैसेंजर हैंडल करने की क्षमता है। दिसंबर 2023 से कंपनी की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है।

Mazagon Dock Shipbuilders Limited

कंपनी डिविडेंड और AGM को लेकर चर्चा में है। Mazagon Dock Shipbuilders Limited ने वित्त वर्ष 2024 के लिए ₹12.11 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड और इसकी एनुअल जनरल मीटिंग के लिए रिकॉर्ड तारीख 19 सितंबर 2024 की घोषणा की है।

NDR Auto Components Limited

कंपनी बोनस इश्यू को लेकर चर्चा में है| ऑटो कॉम्पोनेंट कंपनी ने 25 सितंबर 2024 को 1:1 बोनस इश्यू के लिए रिकॉर्ड तारीख निर्धारित की है। शेयरधारकों को हर शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा। जिससे चलते निवेशक की नजर इस स्टॉक पर बनी हुई है।

Bombay Metrics Supply Chain Limited

4 अक्टूबर 2024 को 1:1 बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। जिसकी मंजूरी उसकी एनुअल जनरल मीटिंग में तय की जाएगी। शेयरधारकों को हर शेयर के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा।

Asian Paints

एशियन पेंट्स 23 अक्टूबर 2024 को एक बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। जिसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। डिविडेंड की रिकॉर्ड तारीख अगर तय होती है तो 31 अक्टूबर 2024 होने की संभावना है।

Phoenix Mills

कंपनी ने बोनस शेयर इश्यू के लिए 21 सितंबर 2024 को रिकॉर्ड तारीख का एलान किया है। कंपनी 13 सितंबर 2024 को AGM की मंजूरी के बाद हर शेयर के बदले एक बोनस शेयर जारी करने की योजना बना रही है।