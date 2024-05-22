scorecardresearch
AWFIS Space Solutions IPO: ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस का IPO आज खुलेगा, 27 मई तक बोली लगा सकेंगे निवेशक

ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस IPO के जरिए जुटने वाले फंड का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके साथ ही कंपनी इस फंड का यूज कैपिटल जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी करेगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 22, 2024 12:30 IST
AWFIS Space Solutions Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज यानी 22 मई से खुलेगा

AWFIS Space Solutions Limited का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए आज यानी 22 मई से खुलेगा। रिटेल निवेशक इस IPO के लिए 27 मई तक बोली लगा सकेंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी टोटल ₹598.93 करोड़ जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ₹128 करोड़ के 3,342,037 नए शेयर जारी करेगी। वहीं, कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए ₹470.93 के 12,295,699 शेयर बेचेंगे। 

रिटेल इनवेस्टर्स मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं?

इस IPO के लिए रिटेल निवेशक को मिनिमम एक लॉट यानी 39 शेयर के लिए अप्लाय करना होगा। कंपनी ने IPO का प्राइज बैंड ₹364-₹383 प्रति शेयर तय किया है। यदि आप IPO के अपर प्राइज बैंड ₹383 के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाय करते हैं तो आपको ₹14,937 लगाने होंगे। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट यानी 507 शेयर के लिए बिडिंग कर सकते हैं, जिसके लिए ₹194,181 इन्वेस्ट करने होंगे।

इश्यू का 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व

ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इश्यू का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा करीब 10% हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स और बाकी लगभग 15% हिस्सा नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए रिजर्व है। इन्वेस्ट करने पर मिल सकता है 43.08% रिटर्न IPO ओपन होने के पहले कंपनी का शेयर ग्रे मार्केट में 43.08% यानी ₹165 प्रति शेयर के प्रीमियम पर पहुंच गया है। ऐसे में अपर प्राइस बैंड ₹383 के हिसाब से इसकी लिस्टिंग ₹548 पर हो सकती है।

बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी कंपनी

ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस IPO के जरिए जुटने वाले फंड का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करेगी। इसके साथ ही कंपनी इस फंड का यूज कैपिटल जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी करेगी। औफिस स्पेस सॉल्यूशंस कोवर्किंग के लेकर स्टार्टअप्स, SME, MNC और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 22, 2024