Ashok Leyland, Federal Bank समेत 5 शेयर भर देंगे इस साल निवेशकों की झोली!

Newsशेयर बाज़ारAshok Leyland, Federal Bank समेत 5 शेयर भर देंगे इस साल निवेशकों की झोली!

Mirae Asset के जरिए जनवरी 2025 के लिए टॉप 5 टॉर स्टॉक्स का चुनाव किया गया है। जो करीब 35 प्रतिशत तक शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ देने की क्षमता रखते हैं। 

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 13, 2025 08:00 IST

Mirae Asset के जरिए जनवरी 2025 के लिए टॉप 5 टॉर स्टॉक्स का चुनाव किया गया है। जो करीब 35 प्रतिशत तक शॉर्ट और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ देने की क्षमता रखते हैं। 

Ashok Leyland
Mirae Asset का मानना है कि अशोक लेलैंड में ₹240-243 के टारगेट प्राइस की संभावना है। यह कंपनी बसों में 34% की मार्केट शेयर के साथ मजबूत स्थिति में है और हालिया कमजोर Q2FY25 के बावजूद कंपनी के हाई मार्जिन वाले सेगमेंट्स में मजबूत मार्जिन बनाए हुए हैं। कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में रिकवरी के साथ, अशोक लेलैंड आने वाले महीनों में स्थिर वृद्धि की स्थिति में है।

Coforge
Mirae Asset का अनुमान है कि कोफोर्ज़ ₹10,434 तक पहुँच सकता है। कंपनी ने 43% QoQ और YoY के साथ प्रभावशाली ऑर्डर इंटेक ग्रोथ रिपोर्ट की है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, कोफोर्ज़ विस्तार की दिशा में है।

Federal Bank
Mirae Asset ने फेडरल बैंक को ₹205 के टारगेट प्राइस के साथ स्टॉक को खरीदने की सिफारिश की है। बैंक ने मजबूत पैन-इंडिया उपस्थिति और विविध पोर्टफोलियो के साथ स्थिर लोन ग्रोथ प्रदान की है, विशेष रूप से रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट्स में।

HCL Technologies
मिरे एसेट का अनुमान है कि HCL टेक्नोलॉजीज ₹2,002-2,020 के बीच पहुंच सकता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेस में कंपनी की नेतृत्व की स्थिति 224,000 से अधिक कर्मचारियों की मजबूत कार्यबल और मजबूत विकास मार्गदर्शन को देखते हुए यह एक बेहतरीन लंबी अवधि के निवेश विकल्प है।

Varun Beverages
शेयर को ₹671-676 के टारगेट प्राइस के साथ एक अच्छा निवेश विकल्प मानता है। पेप्सिको के सबसे बड़े वैश्विक फ्रैंचाइजी के रूप में यह कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है और अपने हालिया अधिग्रहण और नए ग्रीनफील्ड सुविधाओं के साथ अपनी ऑपरेशंस को और बढ़ाने की योजना बना रही है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
