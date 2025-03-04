आज अंतिम मौका! 1 शेयर पर मिलेगा 1 शेयर फ्री - कल है बड़ी डेट, दो साल में 5 गुना हुआ है निवेशकों का पैसा

Bonus Issue: शेयर बाजार में गिरावट के बीच निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। निवेशकों को हर 1 इक्विटी शेयर के बदले 1 इक्विटी शेयर फ्री में बोनस के रूप में मिलने जा रहा है। दरअसल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की कंपनी Anand Rathi Wealth Ltd ने निवेशकों के लिए Bonus Issue का ऐलान किया है। अगर आपको बोनस का लाभ लेना है तो आज आपके पास अंतिम मौका है। कंपनी का शेयर सुबह 10:26 बजे तक 2% चढ़कर कारोबार कर रहा है।

Anand Rathi Wealth Bonus Issue

कंपनी के एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी 1:1 के रेश्यो में बोनस जारी करेगी। इसका मलतब कंपनी 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के बदले 5 रुपये के फेस वैल्यू वाला 1 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में देगी।

Anand Rathi Wealth Bonus Issue Record Date

कंपनी ने तय बोनस इश्यू के लिए बुधवार 5 मार्च को रिकॉर्ड डेट के रूप में तय किया है। इसका मतलब अगर आपके डीमैट खाते में कल तक कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको बोनस का लाभ जरूर देगी।

Anand Rathi Wealth Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 10:26 बजे तक बीएसई पर 1.96% या 81.05 रुपये चढ़कर 4219.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.66% या 68.70 रुपये की तेजी के साथ 4,211.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Anand Rathi Wealth Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

2 साल में 5 गुना हुआ पैसा

कंपनी का शेयर पिछले 1 साल में 6 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। स्टॉक ने निवेशकों का पैसा पिछले 2 साल में पांच गुना करते हुए 438 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। इसके अलावा पिछले 3 साल में शेयर 658 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।