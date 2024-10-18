IRB Infra, Jupiter Wagons, BEML समेत कई PSU शेयरों में अगली दीवाली तक होगा बड़ा खेल!

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने कुछ शेयरों की लिस्ट जारी की है, जिसे ब्रोकरेज ने आने वाले सम्वत के लिए अपनी दीवाली पिक्स कहा है। इस लिस्ट में PSU कंपनियों समेत कई और शेयर शामिल हैं। आइये जानते हैं कंपनी के क्या हैं नए टारगेट्स?

Hindustan Zinc

कई महीनों से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर एक डाउनट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, जो लगभग 807 के स्तर पर के अपने हाई बनाने के बाद 500 के लेवल पर ट्रे़ड कर रहा है। इसके बाद स्टॉक ने 470 के स्तर के करीब अपनी 200-दिन की Double Exponential Moving Average (DEMA) पर सपोर्ट लिया है और तब से कई हफ्तों से दबाव देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज ने कहा कि इसे 470 के स्तर के करीब कई सपोर्ट मिल रहे हैं और फिलहाल स्टॉक एक नए ब्रेकआउट के कगार पर है, जो अपट्रेंड को फिर से शुरू करेगा। आनंद राठी ने निवेशकों को लगभग 1 साल के लिए स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है।

IRB Infrastructure Developers

क अपने 78 के लेवल का हाई बनाने के बाद लगभग 30 प्रतिशत करेक्ट हो चुका है। वर्तमान में यह अपनी 200-दिन की Exponential Moving Average (DEMA) से उबरने के संकेत दिखा रहा है। इंडिटेक्टर के आधार पर वीकली RSI ने 30 स्तरों से थोड़ी दूर एक इम्पल्सिव स्ट्रक्चर ( V-shape) बनाई है, जबकि मंथली RSI 70-65 के बीच रहता है, जो दोनों स्टॉक के मोमेंटम के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। इसलिए, ब्रोकरेज ने निवेशकों को स्टॉक जमा करने की सलाह दी।

Tata Technologies

टाटा ग्रुप की कंपनी का IPO साल 2023 में आया था और ये सबसे बड़े IPO में से एक रहा है, जिसमें सबसे बड़े लिस्टिंग गेन्स भी हुए। अपनी लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने लगभग 1,400 के स्तर पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया। करेक्शन ने स्टॉक को 1,000 के स्तर के नीचे धकेल दिया है और फिर स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक में एक नए ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, साथ ही एक ट्रेंड रिवर्सल की भी पुष् हुई है। ब्रोकरेज ने निवेशकों को 1 साल के समय सीमा के साथ स्टॉक में निवेश के लिए सलाह दी है।

Garden Reach Shipbuilders & Engineers

मार्च से जुलाई 2024 के बीच स्टॉक 700 प्वाइंट्स के निचले स्तर से 300 से ज्यादा प्वाइंट्स बढ़ा है। इसके बाद कई महीनों से ज्यादातर शिपिंग-संबंधित स्टॉक्स में सुधार के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। GRSE ने अपने पीक से लगभग 45% करेक्शन किया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि इस मोड़ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपनी 200 DEMA और 61.8% रिट्रेसमेंट स्तर से पलट रहा है, इसलिए निवेशकों को लगभग 1 साल के समय सीमा के साथ स्टॉक में इन्वेस्ट की सलाह है।

Jupiter Wagons

कई महीनों से ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स में करेक्शन मोड जारी है। ज्यूपिटर वैगन्स के स्टॉक ने 746 के टॉप से लगभग 40 प्रतिशत वैल्यू खो दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि इस मोड़ पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपनी 200 DEMA से पलट रहा है। इसके अलावा डेली चार्ट पर गिरते ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो रहा है और स्टॉक अपने पिछले डिमांड जोन के बहुत करीब है। निवेशकों को स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है।

BEML

ज्यादातर डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स कुछ समय से करेक्टिव मोड में ट्रेड कर रहे हैं। BEML ने 5466 के टॉप से लगभग 35% वैल्यू खो दी है। इस मोड़ पर ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक अपनी 50 WEMA और 200 DEMA से पलट रहा है। निवेशकों को एक साल के लिए स्टॉक में निवेश की सलाह दी गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।