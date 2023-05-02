Ambuja Cement: के नतीजे, शुद्ध लाभ 503 करोड़ रूपये
Ambuja Cement का Q4FY22 में 3,927 करोड़ रुपये की तुलना में Q4FY23 में ऑपरेशन से सीमेंट निर्माता का रेवेन्यु 8% बढ़कर 4,256 करोड़ रुपये हो गया।
Adani के स्वामित्व वाली Ambuja Cement Limited ने मंगलवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 502 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि दर्ज की। यह एक साल पहले की अवधि में 494 करोड़ रुपये थी। कंपनी के शुद्ध लाभ में मामूली बढ़त देखने को मिली है।
Q4FY22 में 3,927 करोड़ रुपये की तुलना में Q4FY23 में ऑपरेशन से सीमेंट निर्माता का रेवेन्यु 8% बढ़कर 4,256 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 2.5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की।
