Newsशेयर बाज़ारAmbuja Cement: के नतीजे, शुद्ध लाभ 503 करोड़ रूपये

Ambuja Cement का Q4FY22 में 3,927 करोड़ रुपये की तुलना में Q4FY23 में ऑपरेशन से सीमेंट निर्माता का रेवेन्यु 8% बढ़कर 4,256 करोड़ रुपये हो गया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 2, 2023 17:54 IST
Ambuja Cement का रेवेन्यु 8% बढ़कर 4,256 करोड़ रुपये हो गया।
Adani के स्वामित्व वाली Ambuja Cement Limited ने मंगलवार को 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 502 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि दर्ज की। यह एक साल पहले की अवधि में 494 करोड़ रुपये थी। कंपनी के शुद्ध लाभ में मामूली बढ़त देखने को मिली है।

Ambuja Cement Limited ने 502 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि दर्ज की
Q4FY22 में 3,927 करोड़ रुपये की तुलना में Q4FY23 में ऑपरेशन से सीमेंट निर्माता का रेवेन्यु 8% बढ़कर 4,256 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 2.5 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 2, 2023