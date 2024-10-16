किस खबर के बाद BEML के शेयरों में आई 8 परसेंट की तेजी?

बुधवार के कारोबार में बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखी गई। खबर आई कि कंपनी को 866.87 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद शेयर 7.79 प्रतिशत बढ़कर 4,009.25 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शेयर में साल-दर-साल (YTD) आधार पर 38.01 प्रतिशत की तेजी आई है।

कंपनी ने कहा कि उसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई द्वारा दो हाई-स्पीड ट्रेनसेटों के डिजाइन, विनिर्माण और कमीशनिंग के लिए अनुबंध मिला है, जिनमें से प्रत्येक में आठ डिब्बे होंगे।

स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ट्रेनसेट

प्रत्येक कार की कीमत 27.86 करोड़ रुपये है और कुल अनुबंध मूल्य 866.87 करोड़ रुपये है, जिसमें डिजाइन लागत, एकमुश्त विकास लागत भी शामिल है। बीईएमएल ने कहा, "यह परियोजना भारत की हाई-स्पीड रेल यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इसमें 280 किमी प्रति घंटे की परीक्षण गति के साथ पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ट्रेनसेट दिखाई देंगे।"

ट्रेनसेट उसके बेंगलुरु रेल कोच कॉम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे

रेल पीएसयू ने बताया कि ट्रेनसेट उसके बेंगलुरु रेल कोच कॉम्प्लेक्स में बनाए जाएंगे और 2026 के अंत तक इनकी डिलीवरी की योजना है।

प्रभुदास लीलाधर (पीएल) के विश्लेषकों ने बीईएमएल के लिए 'एक्युमुलेट' रेटिंग दी है। उन्होंने कहा, "यह शेयर वित्त वर्ष 25/26/27ई आय पर 39.4x/29.0x/22.2x के पीई पर कारोबार कर रहा है। हमने 4,484 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'एक्युमुलेट' रेटिंग दी है।"

सेबी में पंजीकृत विश्लेषक मितेश पंचाल ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि आज की तेजी ट्रेंड रिवर्सल है। पंचाल ने कहा, "4,168 रुपये के अपेक्षित लक्ष्य मूल्य के लिए शेयर को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 3,691 रुपये पर रखें।"

BEML रक्षा मंत्रालय के अधीन एक फर्म है। यह रक्षा, रेल, बिजली, खनन और निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है। जून 2024 तक, सरकार के पास कंपनी में 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।