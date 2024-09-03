Ola Electric Share के शेयरों में और बढ़ेगी गिरावट? निवेशकों के हर सवाल का जवाब

Ola Electric के शेयरों की तेजी पर ब्रेक लग चुका है। 76 रुपये के अपर प्राइस बैंड पर फ्लैट लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने टॉप गियर में निवेशकों का पैसा बनाया।लेकिन पिछले कुछ दिनों से ओला ने रिवर्स गियर लगा लिया है। ये शेयर अपने उच्चतम स्तर 157.5 रुपये से 27% से ज्यादा नीचे आ चुका है। ऐसे में 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला - स्टॉक में गिरावट क्यों? दूसरा - आगे गिरावट और बढ़ेगी? तीसरा - निवेशकों को क्या करना चाहिए?

स्टॉक में गिरावट क्यों?

ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में गिरावट की बड़ी वजह है निराशाजनक बिक्री आंकड़ों और घटती बाजार में हिस्सेदारी। अगस्त में कंपनी ने साल की सबसे कम मंथली सेल्स दर्ज की है। जिसमें 27,506 यूनिट्स बिकीं हैं, जो जुलाई के 41,711 यूनिट्स के मुकाबले में 34% की गिरावट है। यह गिरावट सस्ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लॉन्च के बावजूद आई है। पिछले दो सालों में इस सेगमेंट में कुल EV एंट्री 4-7% के बीच बना रहा है।

TVS और Bajaj Auto से टक्कर

ला इलेक्ट्रिक की परेशानियों को बढ़ाने में पीयर्स कंपनियां जैसे TVS और Bajaj सफल होते दिख रहे हैं, जिन्होंने नए और सस्ते मॉडलों के साथ मैदान में जगह बनाई है। कंपनी की भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में हिस्सेदारी भी घटकर 31% रह गई है, जबकि TVS और Bajaj Auto ने 20% और 19% हिस्सेदारी हासिल की है। इसका दवाब कंपनी के वित्तीय आंकड़ों में भी झलकता है, जिसमें उसका शुद्ध घाटा साल दर साल (YoY) 30% बढ़कर Q1 FY25 में 3.5 बिलियन रुपये हो गया है।हालांकि कंपनी का ऑपरेशन्स से कंसो रेवेन्यू Q1FY25 में 32% बढ़कर 16.4 बिलियन रुपये हो गया है, जो पिछले वर्ष के 12.4 बिलियन रुपये से ज्यादा है, लेकिन इन गेन्स ने चिंताओं को पूरी तरह से दूर नहीं किया है।

कंपनी के अगले कदम?

ओला इलेक्ट्रिक अपने बाजार में स्थिति को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में आक्रामक कदम उठा रही है। Roadster series का लॉन्च, साथ ही Sportster और Arrowhead जैसे मॉडलों पर फोकस है। ये मोटरसाइकिलें, अत्याधुनिक सुविधाओं और कॉमिपिटेटिव प्राइसिंग के EV अपनाने को और बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा, ओला इलेक्ट्रिक Q1 FY26 तक अपनी स्वदेशी रूप से विकसित Bharat 4680 cells को अपने वाहनों में शामिल करने की योजना बना रही है। इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि लागत कम होगी, जिससे कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी।

स्टॉक में क्या करें?

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल के लेवल पर भी स्टॉक महंगा है। इसमें आगे और भी गिरावट बढ़ सकती है। ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशक ही इसमें खरीदारी करें। आने वाले दिनों में स्टॉक 110 रुपये के स्तर की ओर भी गिर सकता है। जिन निवेशकों का खरीदारी के भाव से ऊपर चला गया है वो चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।