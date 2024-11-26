scorecardresearch
2024 में IPO का स्कोरबोर्ड: 300 Stocks में कितने Multibagger?

साल 2024 भारतीय प्राथमिक बाजार यानि IPO के लिए एक शानदार साल साबित हुआ है, जिसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई। विभिन्न सेक्टर्स की कंपनियों जैसे टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर, गुड्स, ग्रीन एनर्जी और फाइनेंशियल सर्विस ने भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सफलतापूर्वक अपने शेयर लिस्टिंग कराए और बाजार की अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाया।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 26, 2024 15:35 IST
IPO!

Swiggy, Hyundai Motor India, Bajaj Housing Finance, Premier Energies, FirstCry, Ola Electric Mobility और TBO Tek जैसी हाई प्रोफाइल कंपनियों ने अपने शेयरों को एक्सचेंजों पर लिस्ट किया, जिससे निवेशकों को इनकी ग्रोथ स्टोरी में भाग लेने का अवसर मिला।

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के  इस साल अब तक 302 कंपनियों ने मेन बोर्ड और SME श्रेणियों दोनों में सफलतापूर्वक फंड जुटाया है, जो 2023 में रिकॉर्ड की गई 238 लिस्टिंग से एक तेज़ बढ़ोतरी को दर्शाता है। इन 302 IPO में से 204, यानी 67.54% वर्तमान में अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

SME श्रेणी ने अहम भूमिका निभाई एसएमई सेगमेंट इस गतिविधि का एक प्रमुख चालक रहा है, जिसमें 227 लिस्टिंग शामिल हैं। इन पेशकशों ने रिटेल निवेशकों से काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें से कई ने महत्वपूर्ण लिस्टिंग ग्रोथ की संभावना के कारण इन स्टॉक्स में निवेश किया। विशेष रूप से, 133 SME IPO ने 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन रेट हासिल किया और 23 ने रिटेल सब्सक्रिप्शन में 500 गुना से अधिक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की, जो इस सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की भारी भागीदारी को दर्शाता है।

एसएमई आईपीओ की मजबूत प्रदर्शन एसएमई की मजबूत प्रदर्शन को दर्शाते हुए, 156 आईपीओ वर्तमान में अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें owais Metal and Mineral Processing सबसे आगे है, जो अपनी इश्यू प्राइस से 1,286% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा 67 आईपीओ अपनी इश्यू प्राइस से 100% से अधिक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो इस सेगमेंट में बाजार के जोश को स्पष्ट रूप से दिखाता है।

मुख्य बोर्ड सेगमेंट में भी अच्छी गतिविधि मुख्य बोर्ड सेगमेंट में भी काफी गतिविधि देखी गई, जिसमें 2024 में विभिन्न क्षेत्रों से 75 कंपनियों ने बाजार में कदम रखा। इस सेगमेंट में भी निवेशकों की भारी मांग देखी गई, क्योंकि 21 आईपीओ ने 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन रेट दर्ज किया, जो विविध उद्योगों में निवेशकों की रुचि को दर्शाता है।

वर्तमान में 48 आईपीओ अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें से 8 ने 100% से अधिक के ग्रोथ को देखा है। टॉप परफॉर्म करने वालों में Jyoti CNC Automation  सबसे आगे है, जो अपनी इश्यू प्राइस से 268% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद KRN Heat Exchanger and Refrigeration, Platinum Industries और Premier Energies, हैं, जिनके शेयर 140% से 260% तक अपनी इश्यू प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

दलाल स्ट्रीट पर आईपीओ गतिविधि में बढ़ोतरी का कारण स्थिर मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियां, बेहतर बाजार लिक्विडिटी और रिटेल निवेशकों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। इस मजबूत निवेशक रुचि ने न सिर्फ मजबूत सब्सक्रिप्शन दरों का परिणाम दिया है, बल्कि निवेशक आधार को भी काफी हद तक बढ़ा दिया है। यह डिमैट अकाउंट की बढ़ती संख्या से स्पष्ट है, जो इस बात का संकेत है कि आईपीओ में निवेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के बीच उत्साह बढ़ रहा है, विशेष रूप से एसएमई सेगमेंट में।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
