Best Mobile Trading Apps: निवेश के लिए कौन-सा ऐप रहेगा बेस्ट, चेक करें पूरी लिस्ट
Trading Apps: शेयर बाजार में ट्रेड के लिए कई ट्रेडिंग ऐप्स मौजूद हैं। इन ऐप्स में से कौन-से ऐप बेस्ट रहेंगे। हम आपको इस आर्टिकल में 10 Best Mobile Trading Apps in India for 2025 के बारे में बताएंगे।
शेयर मार्केट में सही इन्वेस्टमेंट के लिए सही ब्रोकरेज का होना भी जरूरी है। आज बाजार में कई तरह के ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ऐप्स मौजूद हैं। अब सवाल आता है कि इन ऐप्स में से बेस्ट ट्रेंडिंग ऐप्स कौन-से हैं। हम आपको नीचे इंडिया के 10 बेस्ट ट्रेडिं ऐप्स (India's 10 best mobile trading apps) के बारे में बताएंगे।
HDFC SKY Trading App
ये ऐप शुरुआती निवेशकों के लिए काफी सही है। इस ऐप्स में कई तरह के फीचर्स मिलते हैं जो इन्वेस्टमेंट को काफी आसान बना दिया है। इसके अलावा HDFC Bank धारक इस ऐप में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं।
Upstox Pro
इन्वेस्टर के बीच Upstox Pro काफी पॉपुलर है। इस ऐप में कई ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग टूल्स भी हैं। ट्रेडिंग टूल्स के जरिये स्टॉक के साथ Mutual Funds और Digital Gold में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। यह ऐप मॉर्डन इंटरफेस के साथ आता है जो ट्रेड करने में मदद करता है।
Angel One (Angel Broking)
Angel One में रिसर्च, ट्रेडिंग औक मार्केट अपडेट्स भी मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जानकारी मिलती है जो सही तरीके से निवेश करने में मदद करता है।
Zerodha Kite
Zerodha Kite यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है। इसमें रियल टाइन डेटा के साथ क्विक ऑर्डर की जानकारी मिलती है। यह ऐप ट्रेडिंग को आसान बनाने में काफी मदद करता है।
Groww
Groww ने म्यूचुअल फंड से शुरुआत की थी। इसके बाद धीरे-धीरे इसमें मार्केट ट्रेडिंग भी शुरू हो गई। यह ऐप शुरुआती निवेशकों को काफी अच्छा इंटरफेस देता है जिसके जरिये आसानी से ट्रेड किया जा सकता है।
ICICI Direct Markets
ICICI Direct काफी पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप है। इसमें एडवांस ट्रेडिंग टूल्स मिलता है। यह ऐप स्मूथ फंड ट्रांसफर और पोर्टफोलियो को मैनेज करने में मदद करता है।
5paisa
5paisa कम पैसे में निवेशकों के लिए परफेक्ट है। इस पर फ्लैट ब्रोकरेज रेट्स के साथ प्रोर्टफोलियो एनलेटिक्स करने में भी मदद करता है। यह युवा इन्वेस्ट को छोटे निवेश के साथ शुरू करने में मदद करता है।
Paytm Money
Paytm Money के जरिये इन्वेस्टर डायरेक्ट mutual funds, stocks, NPS और ETFs में निवेश कर सकते हैं। यहां निवेशकों को ट्यूटोरियल भी दिया जाता है ताकि वह सही निवेश का फैसला ले पाएं।
Mirae Asset Sharekhan
Mirae Asset Sharekhan काफी पुराना ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है। यहां पर किसी भी स्टॉक की रिसर्च रिपोर्ट दी जाती है जो इन्वेस्टर की काफी मदद करती है। इसके अलावा शुरुआती निवेशकों को “Sharekhan Classroom” प्रोग्राम भी दिया जाता है।
MotilalOswal, MO Investor
MotilalOswal’s MO Investor ऐप वैल्यू रिसर्च-ड्राइवन इन्वेस्टिंग देता है। इसमें रिसर्च रिपोर्ट के साथ इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन भी दिये जाते हैं।
कौन-सा ऐप है सही (Which App Should You Choose?)
आपके लिए कौन-सा ट्रेडिंग ऐप सही है, यह आपके फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर आप शुरुआती निवेशक हैं तो आप HDFC SKY को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि, निवेश से पहले आपको ब्रोकरेज चार्ज आदि के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।