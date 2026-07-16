Motor Insurance Claim: आजकल जिस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं- कहीं अचानक आग लगने की घटनाएं, तो कहीं भीषण बाढ़ और भूकंप- ऐसे में हर वाहन मालिक के मन में एक ही डर बैठ गया है: अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी?

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घबराइए मत, आपकी गाड़ी का बीमा इन स्थितियों में आपकी सुरक्षा ढाल बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यह समझना होगा कि कौन सा बीमा आपके पास है।

आग और दुर्घटना: क्या कवर होता है?

अगर आपकी कार या बाइक में शॉर्ट-सर्किट या किसी अन्य वजह से आग लग जाती है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी (Comprehensive Policy) में यह पूरी तरह कवर होता है। ठीक इसी तरह, अगर गाड़ी सड़क हादसे का शिकार होती है या किसी खड्डे में गिरकर क्षतिग्रस्त होती है, तो भी बीमा कंपनी क्लेम देती है। बस ध्यान रखें कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो और वह नशे की हालत में न हो।

प्राकृतिक आपदाएं: बाढ़ और भूकंप

बाढ़ में गाड़ी का बह जाना या डूब जाना, और भूकंप या पेड़ गिरने से गाड़ी का टूट जाना ये सब 'नेचुरल कैलेमिटीज' (प्राकृतिक आपदा) की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपने 'कॉम्प्रिहेंसिव' बीमा ले रखा है, तो इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी गाड़ी बाढ़ में फंस जाए, तो उसे स्टार्ट करने की कोशिश बिल्कुल न करें। पानी में डूबी गाड़ी को स्टार्ट करने से इंजन सीज (Hydrolock) हो जाता है, जिसे कंपनी अक्सर 'लापरवाही' मानकर क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इसे टो (tow) करवाकर सीधे सर्विस सेंटर भेजें।

'थर्ड पार्टी' बीमा और उसकी सीमाएं

अक्सर लोग सस्ता समझकर केवल 'थर्ड पार्टी' इंश्योरेंस ले लेते हैं। याद रखें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान का कोई कवर नहीं मिलता। यह केवल दूसरों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इसलिए, अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए हमेशा 'कॉम्प्रिहेंसिव' या 'ओन डैमेज' (Own Damage) कवर ही चुनें।