DDA Flats: 3 महीने में 1,284 फ्लैट बिके! ₹1,020 करोड़ का रेवेन्यू, दिल्ली के इस जगह सबसे ज्यादा घर खरीद रहे लोग

DDA Housing Sales: दिल्ली में अपना घर खरीदना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन सही जगह, बजट और सुविधाओं वाला फ्लैट चुनना आसान नहीं होता। ऐसे में DDA की हाउसिंग स्कीम्स अलग-अलग बजट के खरीदारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर सामने आई हैं। इन स्कीम्स को लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिला और साल के शुरुआती तीन महीनों में DDA ने घर बेचकर कितनी कमाई की?

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तीन महीने में ₹1,020 करोड़ का रेवेन्यू

DDA ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के शुरुआती तीन महीनों में फ्लैट बेचकर ₹1,020 करोड़ की कमाई की है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के इन्हीं तीन महीनों में DDA ने ₹462 करोड़ जुटाए थे। यानी एक साल में फ्लैट्स से होने वाली कमाई दोगुने से भी ज्यादा हो गई है। अप्रैल से जून के बीच DDA ने कुल 1,284 फ्लैट बेचे। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा फ्लैट दिल्ली के किस इलाके में बिके?

नरेला में बिके करीब 90 फीसदी फ्लैट

कुल बिक्री में नरेला सबसे आगे रहा। साल के शुरुआती तीन महीनों में यहां 1,153 फ्लैट बेचे गए, जो DDA की कुल फ्लैट बिक्री का करीब 90 फीसदी है। DDA के मुताबिक, हर कैटेगरी के फ्लैट्स की अच्छी डिमांड देखने को मिली है। अथॉरिटी का कहना है कि इससे उसकी हाउसिंग स्कीम्स पर लोगों का भरोसा बढ़ने का पता चलता है। लेकिन नरेला में घरों की डिमांड बढ़ने के पीछे कनेक्टिविटी की कितनी बड़ी भूमिका है?

बेहतर कनेक्टिविटी से बढ़ी घरों की डिमांड

DDA का कहना है कि नरेला में फ्लैट्स की डिमांड बढ़ने की बड़ी वजह यहां तेजी से हो रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड-II यानी UER-II और बनने वाले रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर से इस इलाके में आना-जाना काफी आसान हो सकता है। DDA ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू की देखरेख में अपने नए इलाकों को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे काम को भी इस बढ़ती बिक्री की वजह बताया है। लेकिन DDA की किन स्कीम्स में अलग-अलग बजट वाले लोग फ्लैट खरीद सकते हैं?

अलग-अलग इनकम ग्रुप के लिए स्कीम्स

DDA की कई हाउसिंग स्कीम्स में अभी फ्लैट बुक किए जा सकते हैं। इनमें DDA कर्मयोगी आवास योजना, DDA नागरिक आवास योजना और ईस्ट दिल्ली की DDA टावरिंग हाइट्स स्कीम शामिल हैं। इन स्कीम्स में अलग-अलग कमाई और बजट वाले लोगों के लिए फ्लैट रखे गए हैं। लेकिन इन स्कीम्स में फ्लैट खरीदने की आखिरी तारीख क्या है?

31 जुलाई तक खरीद सकते हैं फ्लैट

DDA ने इन हाउसिंग स्कीम्स में फ्लैट खरीदने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी है। फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। पूरी बुकिंग ऑनलाइन की जा सकती है, इसलिए लोग घर बैठे फ्लैट देख सकते हैं और खरीदने के लिए जरूरी काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन अलग-अलग कैटेगरी में सबसे ज्यादा कौन-से फ्लैट बिके?

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MIG फ्लैट्स की बिक्री रही सबसे ज्यादा

साल के शुरुआती तीन महीनों में DDA ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैटेगरी के 336 फ्लैट बेचे। इसके अलावा लो इनकम ग्रुप यानी LIG के 322, मिडिल इनकम ग्रुप यानी MIG के 435 और हाई इनकम ग्रुप यानी HIG कैटेगरी के 191 फ्लैट बिके। कुल बिक्री में 34 फीसदी हिस्से के साथ MIG कैटेगरी के फ्लैट सबसे ज्यादा बिके।