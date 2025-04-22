Bank Account For 10 Years kids: अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 10 साल या उससे ज्यादा है तो अब उसके लिए खुशखबरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत अब 10 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चे खुद अपना बैंक अकाउंट (Savings Account) चला सकेंगे।

क्यों लिया गया ये फैसला?

RBI का ये फैसला बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज (Financial Literacy) देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे बच्चे छोटी उम्र से ही पैसों की अहमियत, सेविंग और खर्च की समझ पा सकेंगे। साथ ही, उन्हें अकाउंट मैनेजमेंट (Account Management) और बैंकिंग की भी अच्छी जानकारी मिलेगी।

बचपन में अकाउंट खोलना अब आसान

बच्चों के नाम पर पहले भी बैंक अकाउंट खुल सकते थे, लेकिन तब उसे माता-पिता या अभिभावक ही चलाते थे। अब RBI ने साफ किया है कि 10 साल की उम्र पूरी करने के बाद बच्चा खुद से बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। इससे बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिलेगा।

बच्चे को मिलेंगी ये सुविधाएं

बैंकों के पास अब ऑप्शन होगा कि वो बच्चों को ATM कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking), मोबाइल बैंकिंग और चेकबुक जैसी सर्विस दें या नहीं। यह पूरी तरह बैंक की पॉलिसी और सुरक्षा के नियमों पर निर्भर करेगा।

हालांकि बच्चा अकाउंट खुद चला सकेगा, लेकिन बैंक इस पर कुछ लिमिट भी लगाएंगे। जैसे – कितनी रकम निकाल सकते हैं, कितनी बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आदि। इसके अलावा बैंक को ये भी जरूरी होगा कि वो सभी शर्तें बच्चे और उसके अभिभावक को पहले ही बता दें।

ओवरड्राफ्ट नहीं मिलेगा

इस नियम में एक जरूरी शर्त यह भी है कि बच्चे के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट (Overdraft Facility) की इजाजत नहीं होगी। मतलब जितनी रकम खाते में है, सिर्फ उतनी ही इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा अकाउंट में उधार या लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन की सुविधा नहीं मिलेगी।

18 साल पर अकाउंट होगा अपडेट

जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब बैंक को दोबारा KYC डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर लेना होगा। साथ ही अगर पहले अकाउंट माता-पिता ऑपरेट कर रहे थे तो पैसे का लेखा-जोखा भी कन्फर्म किया जाएगा।

1 जुलाई 2025 से लागू होंगे नए नियम

RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने नियमों में बदलाव करें और 1 जुलाई 2025 से यह बदलाव लागू कर दें। इसमें सभी सरकारी, प्राइवेट और को-ऑपरेटिव बैंक शामिल होंगे।