अगर आप अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखने के साथ उस पर अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं तो बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम एक विकल्प हो सकती है। कई बैंक अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग-अलग अवधि वाली स्पेशल एफडी स्कीम चला रहे हैं। इसी कड़ी में सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी अपने ग्राहकों को 680 दिनों की स्पेशल एफडी पर शानदार ब्याज ऑफर कर रहा है। इस स्कीम में आम ग्राहकों के मुकाबले वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज मिल रहा है।

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PNB की स्पेशल FD पर कितना मिल रहा ब्याज?

पंजाब नेशनल बैंक की 680 दिनों वाली स्पेशल एफडी स्कीम में ग्राहकों की कैटेगरी के हिसाब से ब्याज दरें अलग-अलग हैं। बैंक आम ग्राहकों को इस स्कीम में निवेश करने पर 6.80 फीसदी सालाना ब्याज दे रहा है। वहीं, सीनियर सिटीजंस को 7.30 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इसके अलावा सुपर सीनियर सिटीजंस यानी अति वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.55 फीसदी सालाना ब्याज ऑफर किया जा रहा है।

5 लाख रुपये की FD पर कितनी होगी कमाई?

अगर कोई सामान्य ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक की इस स्पेशल एफडी स्कीम में 5 लाख रुपये का निवेश करता है तो उसे 6.80 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से 680 दिनों में करीब 67,965 रुपये की कमाई होगी। इस तरह मैच्योरिटी पर निवेशक को मूल रकम और ब्याज मिलाकर कुल 5,67,965 रुपये मिलेंगे।

प्रतीकात्मक तस्वीर

वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा ज्यादा फायदा

अगर कोई सीनियर सिटीजन इस स्कीम में 5 लाख रुपये की एफडी कराता है तो उसे 7.30 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर 5,73,187 रुपये मिलेंगे। यानी उसे सिर्फ ब्याज से 73,187 रुपये की कमाई होगी।

वहीं, सुपर सीनियर सिटीजंस को इसी रकम के निवेश पर 7.55 फीसदी सालाना ब्याज दर के हिसाब से मैच्योरिटी पर 5,75,811 रुपये मिलेंगे। इस तरह उन्हें 680 दिनों में ब्याज से 75,811 रुपये का फायदा होगा।

FD कराने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

कई स्मॉल फाइनेंस बैंक भी वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर आकर्षक ब्याज दरें ऑफर कर रहे हैं। हालांकि, किसी भी बैंक में एफडी कराने से पहले सिर्फ ज्यादा ब्याज दर देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए।

निवेशकों को बैंक की वित्तीय स्थिति, एफडी की अवधि और समय से पहले पैसा निकालने से जुड़ी शर्तों की भी अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों को अपनी जमा पूंजी निवेश करने से पहले इन सभी पहलुओं पर गौर करना चाहिए।