देशभर में शादियों का सीजन चल रहा है। शादी को यादगार बनाने के लिए लोग कपड़ों, सजावट, खानपान से लेकर प्री-वेडिंग शूट और हनीमून तक पर जमकर पैसा खर्च करते हैं। कई बार दूसरों को देखकर या दिखावे के चक्कर में लोग अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। ऐसे में जानते हैं कि शादी के खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कपल्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Moneyfront के को-फाउंडर और सीईओ मोहित गर्ग ने बताया कि शादी के लिए पर्सनल लोन लेने से पूरी तरह बचना चाहिए। सिर्फ एक शानदार शादी करने और बड़ी संख्या में मेहमानों को बुलाने के लिए 14, 15 या 16 फीसदी की ब्याज दर पर लोन लेना समझदारी नहीं है। शादी का जश्न कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन लोन की EMI कई सालों तक चुकानी पड़ सकती है।

भविष्य के सपनों पर पड़ सकता है असर

शादी के बाद कपल्स के पास घर खरीदने, रिटायरमेंट के लिए निवेश करने, घूमने-फिरने और बेहतर लाइफस्टाइल जैसे कई लक्ष्य होते हैं। ऐसे में कमाई के सबसे अहम वर्षों में बड़ी रकम EMI चुकाने में चली जाए तो भविष्य के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है।

शादी के लिए पहले से शुरू करें निवेश

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप अगले दो से चार साल में शादी करने की सोच रहे हैं तो अभी से इसके लिए अलग फंड बनाना शुरू कर दें। अगर आपने पहले से शादी के लिए निवेश किया है तो उसी पैसे का इस्तेमाल करें। शादी के खर्च के लिए दूसरे लॉन्ग टर्म निवेश को जल्दबाजी में तोड़ने से बचें।

25 दिनों में 7.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च

एक्सपर्ट के मुताबिक, देश में 25 दिनों के दौरान होने वाली 52 लाख शादियों में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। शादी का सीजन अपने आप में एक पूरी इकोनॉमी बन गया है। कई दिनों तक चलने वाले शादी के कार्यक्रमों के चलते परिवारों का बजट भी बिगड़ सकता है।

हनीमून और फोटोशूट का भी तय करें बजट

महंगे विदेशी डेस्टिनेशन पर हनीमून मनाने और शानदार फोटोशूट कराने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च न करें। फेस्टिव सीजन में बढ़ती कीमतों के कारण खर्च और भी बढ़ सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करें।

लोन लेना जरूरी हो तो कितना लें?

एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर लोन लेना बेहद जरूरी है तो कम रकम और छोटी अवधि के लिए ही लें। कोशिश करें कि उसकी EMI आपकी मासिक बचत या कमाई के करीब 10 फीसदी से ज्यादा न हो। शादी का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन अपने बैंक बैलेंस की सीमा में रहकर ही खर्च करें।