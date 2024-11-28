प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2 दिसंबर को होगी चालू, इतनी मिलेगी सैलरी
इस योजना के लिए कंपनियों ने कुल 127,000 इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए हैं। इनमें से लगभग 621,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हाल ही में लोकसभा को बताया।
सरकार 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का औपचारिक शुभारंभ करने जा रही है, जो केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी सबसे महत्वाकांक्षी घोषणाओं में से एक है और उम्मीदवारों को इंटर्नशिप के औपचारिक पत्र सौंपे जाएंगे।
इस योजना का ऑनलाइन पोर्टल 3 अक्टूबर को कंपनियों के लिए खोल दिया गया था तथा उम्मीदवारों को 12 अक्टूबर से आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
चयन प्रक्रिया अभी चल रही है। उम्मीदवारों को इंटर्नशिप ऑफर मिलने के दो दिन के भीतर इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। आधिकारिक घोषणा के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को 6,000 रुपये के एकमुश्त अनुदान के लिए पात्र होने के लिए 30 नवंबर या उससे पहले इंटर्नशिप में शामिल होना चाहिए, जो 2 दिसंबर को वितरित किया जाएगा।
उन्होंने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था, “पोर्टल 12 अक्टूबर, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक युवाओं के पंजीकरण के लिए खोला गया था; इस समयावधि के दौरान कुल 4.87 लाख पात्र आवेदकों ने अपना केवाईसी पूरा किया और अपना पंजीकरण कराया।”
वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 20 नवंबर तक 6.04 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे।
पीएम इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य पांच साल की अवधि में 10 मिलियन उम्मीदवारों को शीर्ष 500 कंपनियों में नौकरी दिलाना है। शीर्ष 500 कंपनियों की सूची पिछले तीन वर्षों में उनके औसत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय पर आधारित है और इसमें भागीदारी स्वैच्छिक है।
21 से 24 वर्ष की आयु के उम्मीदवार, जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें इस योजना के तहत 12 महीने की अवधि के लिए इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। सरकार उन्हें 4,500 रुपये मासिक वजीफा देगी और कंपनी प्रत्येक उम्मीदवार को 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भुगतान करेगी।