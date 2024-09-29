Personal Finance: क्या पिता की दी गई ज्वैलरी को बेचने पर टैक्स लगेगा?



मनी टुडे में अक्सर वो सवाल आते हैं जो आपके मन में होते हैं। एक सवाल आज जो हमारे पास आया है वो इस प्रकार है

मैं अपने पिता द्वारा विवाह के समय मुझे उपहार में दिए गए आभूषण बेचना चाहता हूँ। मेरी समझ से, चूँकि मेरे पिता ने आभूषण उपहार में दिए थे, अगर मैं इन्हें बेच दूं तो क्या मुझे टैक्स देना होगा?

advertisement

इस मामले पर टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन क्या कहते हैं?

ज्वैलरी की बिक्री से प्राप्त धन की करयोग्यता के बारे में आपकी समझ सही नहीं है। आम तौर पर, उपहारों को प्राप्तकर्ता की आय नहीं माना जाता है, जब तक कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी व्यक्तियों से प्राप्त सभी उपहारों का योग 50,000 रुपये से अधिक न हो। एक बार जब उपहारों का कुल मूल्य इस सीमा को पार कर जाता है, तो उपहारों का पूरा मूल्य आपके हाथों में 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्षक के तहत कर योग्य हो जाता है।

उपहारों पर कर लगाने के इस नियम में कुछ अपवाद हैं। निर्दिष्ट रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार इन प्रावधानों के दायरे से बाहर हैं और उन्हें प्राप्त उपहार के मूल्य के बावजूद प्राप्तकर्ता की आय नहीं माना जाना चाहिए। माता-पिता निर्दिष्ट रिश्तेदारों की परिभाषा में शामिल हैं। इसलिए आपके विवाह के समय आपके पिता से प्राप्त उपहार के मूल्य को आपकी आय नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि उपहार प्राप्त करने के समय आभूषण के मूल्य को आय नहीं माना जाता था, लेकिन जब आप आभूषण बेचते हैं तो आपको पूंजीगत लाभ पर कर का भुगतान करना होगा। कर देयता की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि पूंजीगत लाभ दीर्घकालिक है या अल्पकालिक, जिसकी गणना आपके और आपके पिता द्वारा आभूषण को साथ में रखने की संयुक्त अवधि की गणना करने के बाद की जाती है।

यदि संयुक्त होल्डिंग अवधि 24 महीने है तो लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उस पर आपके स्लैब दर पर कर लगाया जाएगा। यदि होल्डिंग अवधि 24 महीने से अधिक है, तो पूंजीगत लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा और 12.50% की एक समान दर पर कर लगाया जाएगा। चूंकि नवीनतम बजट से इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है, इसलिए आपको पूंजीगत लाभ की गणना के लिए बिक्री आय से आभूषण की लागत में कटौती करने की अनुमति होगी। पूंजीगत लाभ की गणना के लिए लागत आपके पिता द्वारा वहन की गई लागत होगी। यदि आभूषण 1 अप्रैल, 2001 से पहले खरीदा गया था, तो आपके पास 1 अप्रैल, 2001 को आभूषण का उचित बाजार मूल्य अपनी लागत के रूप में लेने का विकल्प है।

advertisement

आप आयकर अधिनियम की धारा 54एफ के तहत ऐसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कर बचाने के लिए बिक्री से प्राप्त राशि को आवासीय मकान में निवेश कर सकते हैं।

(विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। कृपया अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम अपने विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे)