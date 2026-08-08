रिटायरमेंट के बाद 50 हजार रुपये महीना चाहिए? इस सरकारी स्कीम में करें निवेश

NPS Investment: रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का इंतजाम करना हर किसी के लिए जरूरी होता है। सरकार की ओर से चलाई जाने वाली नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS ऐसी ही एक योजना है। यह मार्केट लिंक्ड स्कीम है, जिसमें लंबे समय तक निवेश करके बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक सही उम्र से निवेश शुरू किया जाए तो हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन का लक्ष्य बनाया जा सकता है।

advertisement

NPS में कैसे मिलता है पेंशन का फायदा

NPS में जमा रकम का एक हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त निकाला जा सकता है, जबकि बाकी रकम से एन्युटी खरीदी जाती है। दिए गए उदाहरण में रिटायरमेंट के समय कुल रकम का 80 फीसदी निकालने और 20 फीसदी रकम एन्युटी में लगाने की बात कही गई है।

एन्युटी से मिलने वाली रकम ही बाद में नियमित पेंशन के तौर पर काम करती है।

50 हजार रुपये पेंशन के लिए कितना फंड चाहिए

अगर हर महीने 50 हजार रुपये की पेंशन चाहिए तो सालाना 6 लाख रुपये की जरूरत होगी। दिए गए कैलकुलेशन में माना गया है कि एन्युटी से सालाना औसतन 6 फीसदी रिटर्न मिलता है।



ये खबर पढ़ना ना भूलें: FD, RD या SIP - पहली सैलरी को किस ऑप्शन में करें निवेश? जानिए कहां होगा अधिक फायदा

इस हिसाब से सालाना 6 लाख रुपये की पेंशन के लिए करीब 1 करोड़ रुपये की एन्युटी की जरूरत होगी।

25 साल की उम्र में कितना निवेश करना होगा

अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र से NPS में निवेश शुरू करता है तो उसे करीब 35 साल तक निवेश जारी रखना होगा। हर महीने करीब 14 हजार से 15 हजार रुपये लगाने होंगे।

अगर इस निवेश पर औसतन 10 फीसदी का रिटर्न मिलता है तो 35 साल में करीब 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस तैयार हो सकता है।

5 करोड़ के कॉर्पस से कैसे बनेगी पेंशन

दिए गए उदाहरण के मुताबिक 5 करोड़ रुपये के कुल कॉर्पस में से 80 फीसदी यानी करीब 4 करोड़ रुपये एकमुश्त निकाले जा सकते हैं। बाकी 1 करोड़ रुपये से एन्युटी खरीदी जा सकती है।

अगर इस 1 करोड़ रुपये की एन्युटी पर सालाना 6 फीसदी की दर से रकम मिलती है तो करीब 6 लाख रुपये सालाना यानी 50 हजार रुपये महीने की पेंशन बन सकती है।

देर से निवेश शुरू किया तो बढ़ेगी रकम

अगर कोई 30 साल की उम्र से NPS में निवेश शुरू करता है तो उसे हर महीने करीब 22 हजार से 24 हजार रुपये लगाने होंगे।

advertisement

वहीं 35 साल की उम्र से शुरुआत करने पर 50 हजार रुपये की मासिक पेंशन के लक्ष्य के लिए हर महीने करीब 35 हजार से 38 हजार रुपये का निवेश करना होगा।