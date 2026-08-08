Muthoot Capital और Manipal Housing दे रहे 8.50% तक ब्याज, जानें टॉप रेट्स

NBFC FD Rates 2026: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में पैसा लगाने वालों के लिए NBFC भी एक विकल्प बनकर सामने आ रही हैं। 2026 में कई NBFC सामान्य ग्राहकों को अलग-अलग अवधि की FD पर सालाना करीब 6.70 फीसदी से 8.50 फीसदी तक ब्याज दे रही हैं। वहीं कई स्कीम में सीनियर सिटीजंस को 0.25 फीसदी से 0.50 फीसदी तक अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है। हालांकि ज्यादा ब्याज के साथ निवेश से जुड़े जोखिम को समझना भी जरूरी है।

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Muthoot Capital दे रहा 8.50% तक ब्याज

दी गई लिस्ट में Muthoot Capital Services सबसे ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। यहां 1 साल की FD पर 7.65 फीसदी जबकि 3 और 5 साल की FD पर 8.50 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

Manipal Housing Finance में 1 और 3 साल की FD पर 8.25 फीसदी और 5 साल पर 7.75 फीसदी ब्याज है। Sundaram Finance में 1 साल के लिए ब्याज 6.70 फीसदी से 7.20 फीसदी और 3 साल के लिए 7.50 फीसदी से 8.07 फीसदी तक है।

दूसरे NBFC में कितना मिल रहा ब्याज?

Bajaj Finance में 1 साल की FD पर 6.95 फीसदी ब्याज है। 3 साल की अवधि पर यह 6.95 फीसदी से 7.30 फीसदी और 5 साल पर 7.30 फीसदी है। PNB Housing Finance 1 साल पर 7 फीसदी और 3 व 5 साल की FD पर 7.10 फीसदी ब्याज दे रहा है।



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ICICI Home Finance में 1 साल पर 6.85 फीसदी और 3 व 5 साल पर 7.15 फीसदी ब्याज है। LIC Housing Finance की दरें 1 साल पर 6.70 फीसदी 3 साल पर 6.85 फीसदी और 5 साल पर 6.90 फीसदी हैं।

बैंकों की FD से कितना अलग?

कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 8 फीसदी या इससे ज्यादा की अधिकतम FD दर ऑफर कर रहे हैं। Suryoday SFB और Utkarsh SFB की अधिकतम ब्याज दर 8.10 फीसदी है। Jana SFB Shivalik SFB और Equitas SFB की अधिकतम दर 8 फीसदी है।

Ujjivan SFB की अधिकतम दर 7.80 फीसदी जबकि ESAF SFB की 7.75 फीसदी है। दूसरे बैंकों में भी अलग-अलग अवधि के हिसाब से ब्याज दरें अलग हैं।

ज्यादा ब्याज देखकर ही न करें फैसला

NBFC की FD और बैंक FD में एक बड़ा अंतर सुरक्षा का है। बैंक डिपॉजिट के उलट NBFC की FD पर DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलता।

इसलिए सिर्फ ज्यादा ब्याज दर देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। NBFC की क्रेडिट रेटिंग वित्तीय स्थिति FD की अवधि समय से पहले पैसा निकालने के नियम और ब्याज भुगतान के विकल्प को भी देखना जरूरी है। FD के ब्याज पर लगने वाले टैक्स का असर भी रिटर्न पर पड़ता है। निवेश से पहले संबंधित संस्था से मौजूदा ब्याज दर की पुष्टि भी करनी चाहिए क्योंकि FD की दरें बदल सकती हैं।