रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी तय पेंशन, LIC का यह प्लान कैसे करेगा कमाई का इंतजाम

LIC Smart Pension Plan: रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का रूटीन बदल जाता है। हर महीने मिलने वाली सैलरी बंद हो जाती है, लेकिन घर का खर्च, मेडिकल बिल और रोजमर्रा की जरूरतें पहले की तरह बनी रहती हैं। ऐसे में पहले से की गई फाइनेंशियल प्लानिंग काफी काम आती है।

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कई लोग ऐसी स्कीम तलाशते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद उन्हें हर महीने तय इनकम मिलती रहे और रोज के खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए LIC ने स्मार्ट पेंशन प्लान पेश किया है। लेकिन इस प्लान में पैसा लगाने के बाद पेंशन कब से मिलनी शुरू होती है?

निवेश करते ही शुरू हो जाती है पेंशन

एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान को साल 2025 में शुरू किया गया था। यह एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। इसका मतलब है कि पॉलिसी खरीदने और सिंगल प्रीमियम जमा करने के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है।

पॉलिसी होल्डर अपनी जरूरत के हिसाब से हर महीने, तीन महीने, छह महीने या साल में एक बार पेंशन लेने का ऑप्शन चुन सकता है। पेंशन की रकम पॉलिसी लेते समय ही तय हो जाती है और जीवनभर मिलती रहती है। लेकिन क्या शेयर मार्केट में होने वाली तेजी या गिरावट से इस पेंशन पर कोई असर पड़ता है?

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शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर नहीं

यह पॉलिसी नॉन-लिंक्ड और नॉन-पार्टिसिपेटिंग प्लान है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें लगाया गया पैसा शेयर मार्केट से जुड़ा नहीं होता।

मार्केट में तेजी आए या गिरावट, पॉलिसी लेते समय तय की गई पेंशन की रकम नहीं बदलती। इसलिए यह प्लान उन लोगों के काम आ सकता है, जो मार्केट रिस्क से दूर रहकर फिक्स्ड और गारंटीड इनकम चाहते हैं। लेकिन क्या पति-पत्नी इस प्लान को साथ मिलकर भी ले सकते हैं?

पति-पत्नी साथ भी ले सकते हैं प्लान

एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान को सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ, दोनों ऑप्शन में लिया जा सकता है। जॉइंट लाइफ प्लान में पति-पत्नी दोनों को शामिल करने की सुविधा मिलती है।

इस पॉलिसी में पेंशन को हर साल 3% या 6% बढ़ाने का ऑप्शन भी चुना जा सकता है। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर के निधन के बाद लगाई गई रकम वापस पाने वाला ऑप्शन भी मिलता है। एनपीएस से रिटायर होने वाले लोगों को भी इसमें खास बेनेफिट्स मिलते हैं। लेकिन इस प्लान को शुरू करने के लिए कम से कम कितनी रकम लगानी होगी?

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कितनी रकम से शुरू कर सकते हैं निवेश?

इस प्लान में एन्युटी खरीदने के लिए कम से कम ₹1 लाख लगाना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा निवेश की कोई लिमिट तय नहीं की गई है।

इसका मतलब है कि व्यक्ति अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से रकम लगा सकता है। जितना ज्यादा पैसा लगाया जाएगा, पेंशन की रकम भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब सवाल है कि ₹35 लाख लगाने पर हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी?

₹35 लाख पर कितनी मिलेगी पेंशन?

दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, हर महीने करीब ₹20,000 या इससे ज्यादा पेंशन पाने के लिए एकमुश्त ₹35 लाख लगाने होंगे।

इस रकम पर सालाना ₹2.87 लाख की पेंशन मिल सकती है। मंथली ऑप्शन चुनने पर हर महीने ₹23,940 की पेंशन तय हो जाती है। यानी एक बार पैसा लगाकर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम का इंतजाम किया जा सकता है।