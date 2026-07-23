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Newsपर्सनल फाइनेंसगजब है एलआईसी की ये स्कीम! रोज सिर्फ ₹45 जमा कर पाएं सालाना ₹40,000! 100 साल की उम्र तक मिलता रहेगा पैसा

गजब है एलआईसी की ये स्कीम! रोज सिर्फ ₹45 जमा कर पाएं सालाना ₹40,000! 100 साल की उम्र तक मिलता रहेगा पैसा

रोजाना सिर्फ ₹45 की बचत से 56 साल की उम्र के बाद हर साल ₹40,000 की कमाई और वह भी 100 साल तक! LIC जीवन उमंग में यह हिसाब कैसे बनता है, कुल कितना प्रीमियम देना होगा और नॉमिनी को क्या फायदा मिलेगा? जानिए पॉलिसी का पूरा कैलकुलेशन।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 23, 2026 17:36 IST
AI Generated Image

In Short

  • LIC Jeevan Umang में रोजाना करीब ₹45 जमा कर 56 साल की उम्र से हर साल ₹40,000 मिल सकते हैं।
  • ₹5 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड पर 8% सालाना सर्वाइवल बेनिफिट 100 साल की उम्र तक मिलता है।
  • पॉलिसी में 15, 20, 25 या 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनने का विकल्प है।

LIC Jeevan Umang: अगर आप ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं, जहां बीमा कवर के साथ आगे चलकर हर साल एक तय रकम भी मिलती रहे, तो LIC की Jeevan Umang पॉलिसी आपके काम की हो सकती है। आज हम जो आपको कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप रोजाना करीब ₹45 का प्रीमियम जमा करते हैं तो 100 साल की उम्र तक हर साल ₹40,000 पा सकते हैं। इसके लिए ₹5 लाख का बीमा कवर लेना होगा।

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100 साल की उम्र तक मिलती है नियमित रकम

LIC Jeevan Umang एक ऐसी पॉलिसी है, जिसमें प्रीमियम भरने की अवधि खत्म होने के बाद पॉलिसीधारक को हर साल सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। यह भुगतान 100 साल की उम्र तक जारी रह सकता है।

पॉलिसी के तहत बेसिक सम एश्योर्ड का 8% हर साल सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। इस तरह पॉलिसीधारक को लंबे समय तक नियमित रकम मिलने की व्यवस्था रहती है।

कितने साल तक भरना होगा प्रीमियम?

इस प्लान में पॉलिसीधारक अपनी सुविधा के मुताबिक प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकता है। इसके लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का विकल्प मिलता है। योजना में न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड ₹2 लाख रखा गया है।

ये खबर पढ़ना ना भूलें: 142 साल पुरानी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस में अपडेट हुआ प्रीमियम भरने का तरीका! जानें कौन है इस बीमा के लिए पात्र

अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु 100 साल की उम्र पूरी होने से पहले हो जाती है, तो पॉलिसी दस्तावेज में दर्ज नॉमिनी को एकमुश्त रकम दी जाती है। नॉमिनी इस रकम को किस्तों में लेने का विकल्प भी चुन सकता है।

₹40,000 सालाना कमाई का कैलकुलेशन

मान लीजिए कोई व्यक्ति 26 साल की उम्र में ₹5 लाख का जीवन उमंग बीमा कवर लेता है और 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनता है। दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, उसे इस अवधि में कुल ₹4,81,410 का प्रीमियम देना होगा।

इसमें सालाना प्रीमियम ₹16,047, छमाही ₹8,112, तिमाही ₹4,100 और मासिक प्रीमियम ₹1,367 होगा। यानी रोजाना के हिसाब से करीब ₹45 जमा करने होंगे।

30 साल की प्रीमियम अवधि पूरी होने के बाद 56 साल की उम्र से ₹5 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड का 8% यानी ₹40,000 हर साल मिलेगा। यह रकम 100 साल की उम्र तक मिलती रहेगी।

टैक्स से जुड़े लाभ भी शामिल

दिए गए कंटेंट के मुताबिक, LIC Jeevan Umang में मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा पॉलिसी में जमा किए गए प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ भी लिया जा सकता है।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 23, 2026