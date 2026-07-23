गजब है एलआईसी की ये स्कीम! रोज सिर्फ ₹45 जमा कर पाएं सालाना ₹40,000! 100 साल की उम्र तक मिलता रहेगा पैसा

LIC Jeevan Umang: अगर आप ऐसी जगह पैसा लगाना चाहते हैं, जहां बीमा कवर के साथ आगे चलकर हर साल एक तय रकम भी मिलती रहे, तो LIC की Jeevan Umang पॉलिसी आपके काम की हो सकती है। आज हम जो आपको कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं जिसमें अगर आप रोजाना करीब ₹45 का प्रीमियम जमा करते हैं तो 100 साल की उम्र तक हर साल ₹40,000 पा सकते हैं। इसके लिए ₹5 लाख का बीमा कवर लेना होगा।

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100 साल की उम्र तक मिलती है नियमित रकम

LIC Jeevan Umang एक ऐसी पॉलिसी है, जिसमें प्रीमियम भरने की अवधि खत्म होने के बाद पॉलिसीधारक को हर साल सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। यह भुगतान 100 साल की उम्र तक जारी रह सकता है।

पॉलिसी के तहत बेसिक सम एश्योर्ड का 8% हर साल सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। इस तरह पॉलिसीधारक को लंबे समय तक नियमित रकम मिलने की व्यवस्था रहती है।

कितने साल तक भरना होगा प्रीमियम?

इस प्लान में पॉलिसीधारक अपनी सुविधा के मुताबिक प्रीमियम पेमेंट टर्म चुन सकता है। इसके लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का विकल्प मिलता है। योजना में न्यूनतम बेसिक सम एश्योर्ड ₹2 लाख रखा गया है।



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अगर पॉलिसीधारक की मृत्यु 100 साल की उम्र पूरी होने से पहले हो जाती है, तो पॉलिसी दस्तावेज में दर्ज नॉमिनी को एकमुश्त रकम दी जाती है। नॉमिनी इस रकम को किस्तों में लेने का विकल्प भी चुन सकता है।

₹40,000 सालाना कमाई का कैलकुलेशन

मान लीजिए कोई व्यक्ति 26 साल की उम्र में ₹5 लाख का जीवन उमंग बीमा कवर लेता है और 30 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनता है। दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, उसे इस अवधि में कुल ₹4,81,410 का प्रीमियम देना होगा।

इसमें सालाना प्रीमियम ₹16,047, छमाही ₹8,112, तिमाही ₹4,100 और मासिक प्रीमियम ₹1,367 होगा। यानी रोजाना के हिसाब से करीब ₹45 जमा करने होंगे।

30 साल की प्रीमियम अवधि पूरी होने के बाद 56 साल की उम्र से ₹5 लाख के बेसिक सम एश्योर्ड का 8% यानी ₹40,000 हर साल मिलेगा। यह रकम 100 साल की उम्र तक मिलती रहेगी।

टैक्स से जुड़े लाभ भी शामिल

दिए गए कंटेंट के मुताबिक, LIC Jeevan Umang में मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। इसके अलावा पॉलिसी में जमा किए गए प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स लाभ भी लिया जा सकता है।