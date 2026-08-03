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Newsपर्सनल फाइनेंसJ&K Bank या Karnataka Bank किसकी FD दे रही ज्यादा ब्याज? जानिए अलग-अलग समय के लिए पूरा हिसाब

J&K Bank या Karnataka Bank किसकी FD दे रही ज्यादा ब्याज? जानिए अलग-अलग समय के लिए पूरा हिसाब

J&K Bank और Karnataka Bank दोनों ही अलग-अलग समय के लिए FD पर ब्याज दे रहे हैं, लेकिन कई अहम अवधि में J&K Bank की दरें ज्यादा हैं। निवेश से पहले सबसे ऊंची ब्याज दर के साथ FD की अवधि, समय से पहले पैसा निकालने के नियम और बीमा कवर भी समझना जरूरी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 3, 2026 14:52 IST
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In Short

  • J&K Bank की 888 दिन की FD पर आम ग्राहकों को 7.30 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.80 फीसदी ब्याज मिल रहा है।
  • Karnataka Bank की 555 दिन की खास FD पर आम ग्राहकों को 7 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.40 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।
  • एक साल, तीन साल, पांच साल और टैक्स सेवर FD की तुलना में J&K Bank की ब्याज दर ज्यादा है।

J&K Bank FD Rates: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए ब्याज दर सबसे अहम बात होती है। J&K Bank और Karnataka Bank दोनों ही आम ग्राहकों और वरिष्ठ नागरिकों को अलग-अलग समय के लिए FD की सुविधा दे रहे हैं। दोनों बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें तो ज्यादातर अहम समयावधि पर J&K Bank ज्यादा ब्याज दे रहा है।

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J&K Bank की सबसे ज्यादा ब्याज दर

J&K Bank तीन करोड़ रुपये से कम की FD पर आम ग्राहकों को सालाना 3.50 फीसदी से 7.30 फीसदी तक ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दर 4 फीसदी से 7.80 फीसदी तक है।

बैंक की सबसे ज्यादा ब्याज दर 888 दिन की खास FD पर मिल रही है। इसमें आम ग्राहकों को 7.30 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.80 फीसदी सालाना ब्याज मिल सकता है।

एक साल से 18 महीने से कम की FD पर आम ग्राहकों को 6.80 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.30 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। तीन साल से पांच साल से कम की FD पर दर 6.70 फीसदी और 7.20 फीसदी है। पांच से 10 साल की FD पर आम ग्राहकों को 6.75 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है।

J&K Bank की पांच से 10 साल वाली टैक्स सेवर FD पर आम ग्राहकों को 6.75 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.25 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

Karnataka Bank की FD दरें

कर्नाटक बैंक आम ग्राहकों को सालाना 3.50 फीसदी से 7 फीसदी तक ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 3.75 फीसदी से 7.40 फीसदी तक है।

बैंक की सबसे ज्यादा ब्याज दर 555 दिन की खास FD पर मिलती है। इस पर आम ग्राहकों को 7 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.40 फीसदी ब्याज मिल सकता है।

एक साल से 554 दिन की FD पर आम ग्राहकों को 6.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। दो साल से ज्यादा और पांच साल तक की FD पर यह दर 6.15 फीसदी और 6.55 फीसदी है। पांच साल से ज्यादा और 10 साल तक की FD पर आम ग्राहकों को 5.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 5.90 फीसदी ब्याज मिलता है।

कर्नाटक बैंक की पांच साल वाली KBL Tax Planner FD पर आम ग्राहकों को 6.50 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 6.90 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है।

किस बैंक की FD में ज्यादा ब्याज?

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तुलना में J&K Bank की सबसे ऊंची FD दर आम ग्राहकों के लिए 7.30 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.80 फीसदी है। कर्नाटक बैंक में यह दर 7 फीसदी और 7.40 फीसदी है।

एक साल, तीन साल, पांच साल और टैक्स बचाने वाली FD पर भी J&K Bank की ब्याज दर ज्यादा है। हालांकि FD चुनते समय समय से पहले पैसा निकालने के नियम, बैंक की शाखा तक पहुंच और पैसों की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। तय बैंकों में जमा रकम पर एक ग्राहक को एक बैंक में पांच लाख रुपये तक का DICGC बीमा कवर मिलता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 3, 2026