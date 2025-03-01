Investment options other than Share Market : शेयर बाजार में इन दिनों निवेशकों को भारी घाटा हो रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार बिकवाली हो रही है। शुक्रवार को भी सेंसेक्स 1.90% या 1414.33 अंक गिरकर 73,198.10 अंक पर रहा था और निफ्टी 1.86% या 420.35 अंक गिरकर 22,124.70 अंक पर रहा था।

ज्यादातर निवेशकों के पोर्टफोलियों इस वक्त लाल निशान पर हैं। ऐसे में अब कई निवेशकों को नया पैसा लगाने से डर लग रहा है वहीं नए निवेशक भी शेयर बाजार में पैसा लगाने से दूर हो रहे हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए आपको भी अपना पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए आज हम आपके लिए इस खबर शेयर बाजार के अलावा कुछ ऐसे इंवेस्टमेंट ऑप्शन लेकर आए हैं जहां आपको निश्चित रिटर्न मिलेगा और आप पैसे से पैसा बना सकेंगे।

शेयर बाजार के अलावा यहां कर सकते हैं निवेश

Fixed Deposit (FD)

फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) को अक्सर सबसे सुरक्षित, स्थिर और सबसे अच्छा शॉर्ट टर्म इंवेस्टमेंट ऑप्शन में से एक माना जाता है। एफडी इसलिए अच्छा निवेश ऑप्शन है क्योंकि विभिन्न एफडी योजनाओं से आप अधिक रिटर्न कमा सकते हैं। हर साल आसानी से रिन्यू हो जाता है और आपका निवेश भी सुरक्षित रहता है।

एफडी का शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से कोई लेना-देना नहीं होता जिसके कारण निवेशकों को रिटर्न की गारंटी मिलती है।

Public Provident Fund (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकार द्वारा समर्थित निवेश योजना है। पीपीएफ हाई रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश के लिए किया जा सकता है। यह निवेशकों जोखिम-मुक्त रिटर्न प्रदान करता है। पीपीएफ की राशि पर मिलने वाले ब्याज को सरकार, हर तिमाही में संशोधित और भुगतान करती है।

Post Office Saving Schemes

डाकघर बचत योजनाएं सरकार समर्थित निवेश विकल्प हैं जो गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करती हैं। इनमें बचत खाते, रेकरिंग डिपॉजिट, एफडी, और बहुत कुछ शामिल हैं। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आप National Savings Recurring Deposit Account(RD)​​, ​National Savings Time Deposit Account(TD), ​National Savings Monthly Income ​Account(MIS), ​Senior Citizens Savings Scheme Account(SCSS)​, ​​Public Provident Fund Account (PPF), ​​Sukanya Samriddhi Account(SSA)​, ​National Savings Certificates (VIIIth Issue) (NSC), ​Kisan Vikas Patra(KVP) और ​Mahila Samman Savings Certificate जैसी स्कीमों में निवेश कर सकते हैं।

Digital Gold

डिजिटल गोल्ड, फिजिकल सोने में निवेश करने का एक तरीका है। यह सामान्य सोने की तरह ही है, इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। आप कम से कम ₹1 में 24 कैरेट हॉलमार्क सोना खरीद या बेच सकते हैं।

Real Estate

रियल एस्टेट में निवेश में रेजिडेंशियल या कमर्शियल संपत्ति खरीदना शामिल है। आप दो तरीकों से पैसा कमा सकते हैं: समय के साथ संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है, या आप इसे किराए पर दे सकते हैं और स्थिर आय कमा सकते हैं।

National Pension System (NPS)

राष्ट्रीय पेंशन योजना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक इंवेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसका मकसद रिटायरमेंट के बाद नागरिक के वित्तीय जीवन को सुरक्षित करना है। यदि आपके पास कम या कोई जोखिम लेने की क्षमता नहीं है और आप अपनी रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं, तो आप एनपीएस में पैसा लगा सकते हैं।