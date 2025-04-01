PF Balance Check: UAN नंबर भूल गए? बिना यूएएन के ऐसे चेक करें अपना पीएफ बैलेंस

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपका प्रोविडेंट फंड (PF) खाता जरूर होगा। यह पैसा आपकी सैलरी से कटकर जमा होता है और रिटायरमेंट के बाद यह आपके लिए बहुत काम आता है। पीएफ अकाउंट (PF Account) पर सरकार अच्छा ब्याज भी देती है, जिससे यह एक बेहतरीन सेविंग स्कीम (Saving Scheme) बन जाती है। आमतौर पर पीएफ बैलेंस चेक (PF Balance Check) करने के लिए यूएएन (UAN) नंबर की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप अपना यूएएन नंबर भूल गए हैं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं। आप बिना यूएएन के भी अपना पीएफ बैलेंस आसानी से चेक कर सकते हैं।

advertisement

एसएमएस भेजकर कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस? (How to check PF Balance through SMS?)

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और आप बिना किसी झंझट के अपना पीएफ बैलेंस जानना चाहते हैं, तो एसएमएस का तरीका सबसे आसान है। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज में आपको "EPFO UAN ENG" लिखकर 7738299899 नंबर पर भेजना होगा। अगर आप हिंदी में जानकारी चाहते हैं, तो "EPFO UAN HIN" लिखकर भेज सकते हैं। इसी तरह मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एसएमएस भेजने के कुछ ही मिनटों बाद आपको आपके पीएफ अकाउंट का बैलेंस और अन्य जरूरी जानकारी मिल जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह फ्री है, यानी आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

मिस्ड कॉल देकर भी पता कर सकते हैं बैलेंस (How to check PF Balance through Missed Call?)

अगर आप SMS नहीं भेजना चाहते, तो मिस्ड कॉल देकर भी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ (EPFO) के आधिकारिक नंबर 9966044425 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस्ड कॉल देनी होगी। जैसे ही आपका कॉल कट होगा, कुछ ही मिनटों के भीतर आपको एसएमएस के जरिए पीएफ बैलेंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप एसएमएस या मिस्ड कॉल से पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर पीएफ खाते में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा, आपका आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (Pan Card) पीएफ खाते से लिंक होना चाहिए। अगर यह जरूरी लिंक नहीं हैं, तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी।

यूएएन नंबर एक्टिव होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका यूएएन नंबर बंद होगा, तो आप इन सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आपका यूएएन नंबर एक्टिव नहीं है, तो पहले इसे ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक्टिवेट करवाएं।