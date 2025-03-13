scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपर्सनल फाइनेंसशानदार और जबरदस्त! सामान्य नागरिकों को FD पर ये बैंक दे रहा है 9.25% का ब्याज - आपने निवेश किया है?

शानदार और जबरदस्त! सामान्य नागरिकों को FD पर ये बैंक दे रहा है 9.25% का ब्याज - आपने निवेश किया है?

देश में मौजूद विभिन्न बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसे बैंक ढूंढ कर लाए हैं जो सामान्य नागरिकों को एफडी पर 9.25% का ब्याज दे रहा है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 13, 2025 13:56 IST

High FD Interest Rates: शेयर बाजार में भारी गिरावट के बीच लोग सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इनमें से सबसे ऊपर फिक्स डिपॉजिट (FD) का नाम आता है। एफडी एक पारंपरिक निवेश विकल्प है जो निवेशकों को बिना जोखिम गारंटी रिटर्न देता है।

देश में मौजूद विभिन्न बैंक ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग-अलग ब्याज दर की पेशकश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक ऐसे बैंक ढूंढ कर लाए हैं जो सामान्य नागरिकों को एफडी पर 9.25% का ब्याज दे रहा है। जिस बैंक की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है North East Small Finance Bank.

advertisement

North East Small Finance Bank ने 17 अक्टूबर 2017 से Small Finance Bank के रूप में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। इसे रिजर्व बैंक ऑफर इंडिया (RBI) से लाइसेंस प्राप्त है। 

आरबीआई के 2017 के प्रेस रिलीज के मुताबिक- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के अंतर्गत भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस करने के लिए North East Small Finance Bank को लाइसेंस जारी किया है।

North East Small Finance Bank FD Rates

बैंक के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक बैंक 3 करोड़ रुपये तक के Callable FD के लिए सामान्य नागरिकों को 18 महीने 1 दिन से 36 महीने की अवधि के लिए 9.00% का ब्याज दे रही है 

वहीं Non-Callable FD के लिए बैंक इसी अवधि में 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपये की एफडी के लिए 9.25% का ब्याज दे रही है। यह एफडी रेट 18 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है।

North East Small Finance Bank Latest FD Rates
North East Small Finance Bank Latest FD Rates

क्या होता है Callable FD?

Callable FD ऐसे एफडी होते हैं जो निवेशकों को मैच्यौरिटी से पहले आंशिक या पूरी जमा राशि निकालने की अनुमति देती हैं। ऐसी FD में लॉक-इन अवधि नहीं होती है। हालांकि, बैंक समय से पहले निकासी के लिए एक निश्चित जुर्माना शुल्क लगा सकते हैं। यह जुर्माना, ब्याज पर 1% तक हो सकता है।

क्या होता है Non-Callable FD?

Non-Callable FD ऐसे एफडी होते हैं जो लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, इसका मतलब कि निवेशक इन एफडी में से निवेशक को मैच्योरिटी से पहले आंशिक या पूरी जमा राशि नहीं निकाल सकते हैं। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 13, 2025