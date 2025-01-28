Gold है निवेश का सबसे सिक्योर ऑप्शन, इन्वेस्ट से पहले जानें गोल्ड के अहम फैक्टर्स
सोना निवेश के लिए काफी सिक्योर ऑप्शन माना जाता है। पिछले कई समय से सोने की कीमतो में शानदार तेजी देखने को मिली। हम आपको आर्टिकल में बताएंगे कि आज के वक्त में सोना सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों है। किन फैक्टर्स का असर सोने की कीमतों पर पड़ता है।
सोना यह समय के अनुसार परखी हुई संपत्ति है और आर्थिक एवं राजनीतिक अशांति के समय इस पर भरोसा किया जा सकता है। उदहारण के लिए कहा जाये तो भू-राजनीतिक तनाव और प्रस्तावित अमेरिकी व्यापार शुल्क की वजह से बाजार में अनिश्चितता पैदा की है, जिससे सोने की मांग में वृद्धि हुई है। हाल ही में अमेरिकी व्यापार नीतियों में और डॉलर में गिरावट के अनिश्चित मेल के कारण सोना 11 सप्ताह में लहरों की तरह उच्च स्तर पर पहुंच गया।
यह सोने को बढ़ोतरी के विपरीत बचाव और अनिश्चितता के समय में स्थिरता के साथ धन के विश्वसनीय भंडार के रूप में अपनी दोहरी भूमिका प्रदान करता है, जिससे निवेशकों के लिए इसका समय के अनुसार आकर्षण और भी बढ़ता है।
इस मौसम में सोना खरीदने और निवेश करने के तरीके
अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने की इच्छा रखने वाले निवेशक कई तरीके से सोने में निवेश कर सकते हैं। BIS हॉलमार्क वाले 22 कैरेट्स की ज्वैलरी या 24 कैरेट्स के सिक्के या बार खरीदने के पुराने पारंपरिक तरीके से लेकर ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड तक, प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षित रूप से सोने की खरीद, बिक्री और भंडारण की सुविधा देता है, यह सारे विकल्प निवेशक को आसानी से निवेश करने की सुविधा देते हैं।
यहां मिलेगा किस्तों में सोना
मुथूट एक्जिम का स्वर्णवर्षम जहां आप किश्तों में सोना खरीद सकते हैं, यह भारत का पहला छेड़छाड़-रोधी जौहरी है। इसका उद्देश्य भारतीय मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के उपभोक्ता वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाले, BIS हॉलमार्क वाले और किफायती आभूषण उपलब्ध कराना है। चालू वित्त वर्ष में सोने की मांग में जोरदार वृद्धि देखी है और उम्मीद है कि भविष्य में भी यह मांग ऐसे ही बढ़ेगी।
Muthoot Exim के सीईओ Mr.Keyur Shah के अनुसार सरकार द्वारा जारी की गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) एक आकर्षक विकल्प है, जो ब्याज आय के साथ सोने में स्थिरता प्रदान करता है। इसमें भंडारण की चिंता दूरदूर तक नहीं होती है और कालावधि पूर्ण होने पर कर लाभ भी मिलता है। अब वास्तविक/ असल से लेकर डिजिटल संपत्तियों तक कई माध्यम उपलब्ध होने के कारण, सोने में निवेश करना सुलभ और आसान हुआ है, जो आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करता है।
भू-राजनीतिक तनाव का सोने की कीमतों पर प्रभाव
भू-राजनीतिक तनाव हमेशा वित्तीय बाजारों को प्रभावित करती है। वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल, भू-राजनीतिक तनाव या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सोना सबसे लोकप्रिय सुरक्षित एसेट में से एक रहा है। मुद्रास्फीति का सामना करने या उस पर मात करने की सोने की आंतरिक कीमत और क्षमता, इसे ऐसी संपत्ति बनाती है जो इन अनिश्चित समय के दौरान मूल्य पर बनी रहती है या बढ़ती है।
अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण बात है। भू-राजनीतिक बदलाव सोने के निवेश के समय और रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। चाहे वह बाजार में अस्थिरता हो या मुद्रा में उतार-चढ़ाव, ये कारक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अप्रत्याशित समय में धन की सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सोना एक विश्वसनीय विकल्प क्यों बना हुआ है।
डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म कैसे सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है
डिजिटल गोल्ड प्लेटफ़ॉर्म निवेशकों की सुरक्षा और विश्वास के लिए भविष्य में ठोस सुरक्षित और पारदर्शी तंत्र लायेंगे। विश्वसनीय उद्यमकर्ता आमतौर पर अपने ग्राहकों के बीच अधिक विश्वास पैदा करने के लिए खुद को बाहरी परीक्षण के अधीन रखते हैं और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हैं। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म के कई अन्य लाभ भी हैं, जहाँ निवेशकों को 24/7 सुविधा की पहुंच प्राप्त होगी और वे कहीं से भी अपनी संपत्ति की जांच कर सकते हैं। आधुनिक और पारंपरिक लाभों का संयोग सोने में निवेश करने का एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीका प्रदान करता है।