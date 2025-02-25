Gold Investment: गोल्ड क्वाइन है निवेश का अच्छा ऑप्शन, इन्वेस्ट से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोना जिसे अक्सर "शाश्वत खजाना" कहा जाता है, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। एक रत्न होने के अलावा, यह समय के साथ एक बहुत ही उपयोगी फाइनेंशियल एसेट भी बन गया है। सोने में निवेश करने के सभी ऑप्शन में से सोने के सिक्के में निवेश करना सबसे अच्छा ऑप्शन में से एक हो सकते हैं।

advertisement

सोने में निवेश क्यों करें?

सदियों से लोग सोने को इकट्ठा करते आ रहे है। सोने में निवेश करना स्टॉक या रियल एस्टेट जैसा मांग वाला बिजनेस नहीं है, जिसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। यह हमेशा से ही बहुत जरूरी एसेट रही है, जिसकी मंदी के समय के दौरान प्रथम विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भी वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए, वैश्विक वित्तीय संकटों के दौरान सोने की कीमत बढ़ जाती है; क्योंकि यह एक ऐसा निवेश है जिसे एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखा जाता है। अपनी स्थिरता के अलावा, आसानी से बदले जाने की अपनी शैली के कारण जब भी आपको ज़रूरत हो इसे बेचना या ट्रेड करना आसान है। अपने पोर्टफोलियो में सोना जोड़ने से न केवल आपके जोखिम कम करने में विविधता आती है, बल्कि आपको एक वास्तविक संपत्ति भी मिलती है।

Muthoot Exim. के सीईओ Mr. Keyur shah के अनुसार सोना केवल एक निवेश नहीं है, बल्कि यह एक विरासत है; जिसका समय के साथ मूल्य दीर्घकालीन होता है। सोने के सिक्के आसानी से उपलब्ध होने और आम तौर पर स्वीकार्य होने के कारण, सोने का पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक अच्छीखासी शुरुआत हो सकती हैं। विश्वसनीय डीलरों से सोने के सिक्के खरीदना मतलब धन और मन की शांति को विश्वास मिलने जैसा है।

सोने के निवेश बाजार में पहली बार निवेश करने वालों के लिए सोने के सिक्के एक ऑप्शन हैं। सिक्के अलग अलग वजन और मूल्यवर्ग में मौजूद होते हैं, जो बजट के आधार पर बड़ा रेंज देता हैं।

सोने के सिक्के खरीदने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए?