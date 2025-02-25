Gold Investment: गोल्ड क्वाइन है निवेश का अच्छा ऑप्शन, इन्वेस्ट से पहले इन बातों का रखें ध्यान
Gold Investment: गोल्ड निवेश के लिए काफी पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें की निवेशक निवेश करते हैं। वैसे गोल्ड में कई तरीके से निवेश किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड क्वाइन काफी पॉपुलर है। अगर आप गोल्ड क्वाइन में निवेश करते हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
सोना जिसे अक्सर "शाश्वत खजाना" कहा जाता है, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। एक रत्न होने के अलावा, यह समय के साथ एक बहुत ही उपयोगी फाइनेंशियल एसेट भी बन गया है। सोने में निवेश करने के सभी ऑप्शन में से सोने के सिक्के में निवेश करना सबसे अच्छा ऑप्शन में से एक हो सकते हैं।
सोने में निवेश क्यों करें?
सदियों से लोग सोने को इकट्ठा करते आ रहे है। सोने में निवेश करना स्टॉक या रियल एस्टेट जैसा मांग वाला बिजनेस नहीं है, जिसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। यह हमेशा से ही बहुत जरूरी एसेट रही है, जिसकी मंदी के समय के दौरान प्रथम विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भी वृद्धि हुई है।
उदाहरण के लिए, वैश्विक वित्तीय संकटों के दौरान सोने की कीमत बढ़ जाती है; क्योंकि यह एक ऐसा निवेश है जिसे एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में देखा जाता है। अपनी स्थिरता के अलावा, आसानी से बदले जाने की अपनी शैली के कारण जब भी आपको ज़रूरत हो इसे बेचना या ट्रेड करना आसान है। अपने पोर्टफोलियो में सोना जोड़ने से न केवल आपके जोखिम कम करने में विविधता आती है, बल्कि आपको एक वास्तविक संपत्ति भी मिलती है।
Muthoot Exim. के सीईओ Mr. Keyur shah के अनुसार सोना केवल एक निवेश नहीं है, बल्कि यह एक विरासत है; जिसका समय के साथ मूल्य दीर्घकालीन होता है। सोने के सिक्के आसानी से उपलब्ध होने और आम तौर पर स्वीकार्य होने के कारण, सोने का पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक अच्छीखासी शुरुआत हो सकती हैं। विश्वसनीय डीलरों से सोने के सिक्के खरीदना मतलब धन और मन की शांति को विश्वास मिलने जैसा है।
सोने के निवेश बाजार में पहली बार निवेश करने वालों के लिए सोने के सिक्के एक ऑप्शन हैं। सिक्के अलग अलग वजन और मूल्यवर्ग में मौजूद होते हैं, जो बजट के आधार पर बड़ा रेंज देता हैं।
सोने के सिक्के खरीदने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए?
- सोने के सिक्कों में निवेश करना, मतलब जल्दबाजी में लिया जाने वाला फैसला या किया जाने वाला कोई काम नहीं है। इसलिए सोने के सिक्कों में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातों को याद रखना जरुरी है जैसे की,
- हमेशा विश्वसनीय डीलरों या अन्य विश्वसनीय संस्थानों से ही सोना खरीदें। इससे विश्वास मिलता है कि आपको निश्चित वजन और शुद्धता के साथ वैध सिक्के मिलेंगे।
- सोने के सिक्के अलग अलग वजन में आते हैं, जैसे की 1 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक। लेकिन 20 ग्राम से ऊपर आमतौर पर सोने को सिक्कों के रूप में नहीं ढाला जाता है, बल्कि बुलियन फॉर्म या बार के रूप में ढाला जाता है। Mr. Keyur shah ने कहा कि अगर कोई सोने में निवेश करने वाला नया व्यक्ति है, तो छोटे मूल्यवर्ग के सिक्के उनके लिए अच्छा ऑप्शन हैं।
- आम तौर पर सोने के सिक्के की ढलाई के लिए अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जाता है, जो एक डीलर से लेकर दूसरे डीलर तक अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी खरीदने से पहले इन सभी शुल्कों की तुलना करें ताकि आपको किफायती मूल्य में सोना मिल सके।
- सोने के सिक्कों को बैंक लॉकर या घर की तिजोरी में रखकर आप अपने निवेश की सुरक्षा कर सकते। लेकिन अगर आप सिक्योरिटी की टेंशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं।
- सिक्के बेचना आसान है और इसलिए ज्वैलरी की तुलना में बेहतर नकदी का ऑप्शन प्रदान करते हैं। सोना बेचते समय यह ध्यान में रखें की लाभ हमेशा पूंजीगत लाभ कर के अधीन होता है और इसलिए उस के बारे में सावधान रहें।