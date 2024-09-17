scorecardresearch
FIRE: 45 साल की उम्र तक 5 करोड़ कैसे बनेंगे?

हम सभी एक आसान और आरामदायक रिटायरमेंट की ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए, वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए, ज़्यादातर निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवेश की यात्रा जीवन में बहुत कम समय में शुरू करें। आसान रिटायरमेंट के साथ-साथ, कई युवा कर्मचारी अब अपने 40 के दशक में जल्दी रिटायर होने की ख्वाहिश रखते हैं।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2024 18:52 IST
FIRE: 45 साल की उम्र तक 5 करोड़ बनाऐ
रिटायरमेंट की ख्वाहिश

हम सभी एक आसान और आरामदायक रिटायरमेंट की ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए, वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए, ज़्यादातर निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवेश की यात्रा जीवन में बहुत कम समय में शुरू करें। आसान रिटायरमेंट के साथ-साथ, कई युवा कर्मचारी अब अपने 40 के दशक में जल्दी रिटायर होने की ख्वाहिश रखते हैं। 

आम तौर पर, मानक परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति 20-25 साल तक चलने का अनुमान है। हालाँकि, यह अवधि उन निवेशकों के लिए बढ़ जाती है जो जल्दी सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं। यह संभव है कि जल्दी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने वाले व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद कंसल्टेंसी या अन्य प्रकार के काम में संलग्न हो सकते हैं, जिसमें काफी कम पैसे मिलते हैं।

म्यूचुअल फंड में निवेश करना समय

म्यूचुअल फंड में निवेश करना समय के साथ एक बड़ी रकम बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता है। म्यूचुअल फंड विभिन्न निवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विविध उत्पाद प्रदान करते हैं, जिसमें पूंजी वृद्धि (विकास), पूंजी संरक्षण, नियमित आय, तरलता और कर-बचत के अवसर शामिल हैं। इसके अलावा, म्यूचुअल फंड वित्तीय विकास और स्थिरता की दिशा में प्रयास करने वाले निवेशकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास और लाभांश विकल्प जैसी विभिन्न निवेश योजनाएं प्रस्तुत करते हैं।

कितनी SIP राशि की जरूरत है?

म्यूचुअल फंड द्वारा उपलब्ध कराए गए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) कैलकुलेटर की गणना के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 20 वर्षीय व्यक्ति भी 45 वर्ष की आयु तक 5 करोड़ रुपये की बड़ी राशि जमा कर सकता है। यह उपलब्धि 12 प्रतिशत की प्रत्याशित रिटर्न दर के साथ संभव है।

कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड निवेश की यात्रा शुरू करना चाहता है

प्रभावी रूप से, आगामी 25 वर्षों में, 20 वर्ष की आयु से 45 वर्ष की आयु तक, 20 वर्षीय निवेशक 5 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि सुरक्षित करने की क्षमता रखता है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए आवश्यक मासिक SIP राशि 26,500 रुपये निर्धारित की गई है। इस राशि में 79,50,000 रुपये का निवेश व्यय और 4.23 करोड़ रुपये (सटीक रूप से 4,23,37,330 रुपये) का अनुमानित रिटर्न शामिल है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड निवेश की यात्रा शुरू करना चाहता है, जिसका लक्ष्य 45 साल की उम्र तक 5 करोड़ रुपये की राशि के साथ रिटायर होना है, तो मासिक निवेश प्रतिबद्धता 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है। हालांकि, म्यूचुअल फंड स्कीम से बेहतर रिटर्न मिलने की स्थिति में, अपेक्षित वित्तीय मील का पत्थर पहले भी हासिल किया जा सकता है।

फंड का चयन

अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए, एक रणनीतिक निवेश योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों से युक्त एक संतुलित पोर्टफोलियो रखना उचित है। शुरुआत करने के लिए, अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाने पर विचार करें। इन फंड में समय के साथ पर्याप्त वृद्धि के अवसर प्रदान करने की क्षमता है। साथ ही, लगभग 15 लाख रुपये का एक आपातकालीन फंड स्थापित करना महत्वपूर्ण है। इसे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या डेट म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके हासिल किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि आप अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ का लक्षित कोष जमा करना चाहते हैं, तो विविध इक्विटी फंडों में मासिक व्यवस्थित निवेश योजना (SIP) शुरू करना आवश्यक है। SIP को लगभग 1 लाख रुपये की राशि से शुरू करना उचित है। इसके अतिरिक्त, अपने जोखिम सहनशीलता के आधार पर अपने निवेश को लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंडों में विविधता लाने की सलाह दी जाती है।

कुछ म्यूचुअल फंड विकल्पों पर विचार किया जा सकता है

यहां कुछ म्यूचुअल फंड विकल्पों पर विचार किया जा सकता है: निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट, कोटक मल्टीकैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट-ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लूचिप फंड डायरेक्ट-ग्रोथ, महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड - डायरेक्ट प्लान, पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ, एक्सिस मल्टी कैप फंड, और अन्य

फंडों को खास तौर पर उनके ट्रैक रिकॉर्ड और प्रदर्शन के आधार पर चुना गया

इन फंडों को खास तौर पर उनके ट्रैक रिकॉर्ड और प्रदर्शन के आधार पर चुना गया है। अपने निवेशों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी करना न भूलें और अपने वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार आवश्यकतानुसार समायोजन करें। इसके अलावा, कोई व्यक्ति नेशनल पेंशन स्कीम में भी निवेश कर सकता है, जो टैक्स छूट के साथ आता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मैच्योरिटी तक पहुंचने के बाद, यह बिल्कुल जरूरी है कि आप कुल राशि का कम से कम 40% एनपीएस के तहत एन्युटी प्लान में आवंटित करें।

रिटायरमेंट के बाद आय का एक निरंतर स्रोत

एनपीएस आपको रिटायरमेंट के बाद आय का एक निरंतर स्रोत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, एक प्रावधान है जहाँ आप संपूर्ण कोष, 100% तक, किसी वार्षिकी योजना में निवेश करना चुन सकते हैं। कर-मुक्त निकासी का आनंद लेने के लिए, कोष का 40% वार्षिकी में डालना महत्वपूर्ण है, जिससे आप शेष 60% बिना किसी कर प्रभाव के प्राप्त कर सकते हैं।

निवेश विकल्प

निवेशक के पास वितरक/एजेंट की मदद के बिना सीधे 'डायरेक्ट प्लान' के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विकल्प होता है। इसके विपरीत, वे वितरक/एजेंट की सहायता से MF योजनाओं में निवेश करने का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसे 'रेगुलर प्लान' के नाम से जाना जाता है।

डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम

डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम के घटक हैं, जो एक ही पोर्टफोलियो साझा करते हैं और एक ही फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का रिटर्न हमेशा उसी म्यूचुअल फंड के रेगुलर वर्जन से ज़्यादा होता है। इस अंतर का मुख्य कारण 'व्यय अनुपात' है। रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान के लिए व्यय अनुपात कम होता है। डायरेक्ट प्लान में यह कम व्यय अनुपात निवेशकों के लिए ज़्यादा रिटर्न की ओर ले जाता है।

डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू

किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू (NAV) हमेशा उसी म्यूचुअल फंड के रेगुलर वर्जन से ज़्यादा होता है। NAV म्यूचुअल फंड की एक यूनिट के मूल्य को दर्शाता है और फंड के स्वामित्व वाली कुल संपत्तियों को बकाया यूनिटों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ऊंचा NAV रेगुलर म्यूचुअल फंड के साथ तुलना करने पर निवेशकों के लिए बेहतर प्रदर्शन और संभावित रूप से बढ़े हुए रिटर्न को दर्शाता है।

