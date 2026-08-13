FD Rates: SBI से ज्यादा रिटर्न दे रहे Bandhan Bank और IDFC First; ₹10 लाख पर इतना बढ़ सकता है ब्याज
बंधन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एफडी रेट एसबीआई से ज्यादा हैं। बंधन बैंक 7.45% और आईडीएफसी फर्स्ट 7.25% तक ब्याज दे रहा है, जबकि एसबीआई का टॉप रेगुलर एफडी रेट 6.45% है। ₹10 लाख की रकम पर सालाना ब्याज का अंतर ₹10,000 तक पहुंच सकता है।
In Short
- Bandhan Bank का टॉप रेगुलर FD रेट 7.45% है, जबकि IDFC First Bank 7.25% तक ब्याज दे रहा है।
- SBI का सबसे ज्यादा रेगुलर FD रेट 6.45% है, जो 444 दिन की अवधि पर मिलता है।
- ₹10 लाख की FD पर Bandhan Bank में SBI के मुकाबले करीब ₹10,000 और IDFC First Bank में ₹8,000 ज्यादा सालाना ब्याज मिल सकता है।
FD Rates: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए बैंक का इंटरेस्ट रेट काफी मायने रखता है। अलग-अलग बैंकों के रेट में थोड़ा सा फर्क भी बड़ी रकम पर हजारों रुपये के अतिरिक्त ब्याज में बदल सकता है। ऐसे में बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीआई के रेट की तुलना से साफ समझ आता है कि किस बैंक में कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है।
Bandhan और IDFC First दे रहे SBI से ज्यादा FD रेट
बंधन बैंक रेगुलर कस्टमर्स को 2 साल की एफडी पर अधिकतम 7.45% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3 साल की एफडी पर अधिकतम 7.25% ब्याज मिल रहा है। वहीं एसबीआई का सबसे ज्यादा रेगुलर एफडी रेट 6.45% है, जो 444 दिन की एफडी पर लागू है।
बैंक सबसे ज्यादा रेगुलर FD रेट टेन्योर
- Bandhan Bank 7.45% 2 साल
- IDFC First Bank 7.25% 3 साल
- SBI 6.45% 444 दिन
बंधन बैंक का टॉप एफडी रेट एसबीआई से 1 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेट एसबीआई से 0.80 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है।
₹5 लाख की FD पर कितना मिलेगा सालाना ब्याज?
अगर सिर्फ दिए गए रेट के आधार पर सालाना ब्याज की तुलना करें तो ₹5 लाख की एफडी पर बंधन बैंक में ₹37,250 का ब्याज बनता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यह ₹36,250 और एसबीआई में ₹32,250 है।
बैंक रेट ₹5 लाख पर सालाना ब्याज SBI से ज्यादा
- Bandhan Bank 7.45% ₹37,250 ₹5,000
- IDFC First Bank 7.25% ₹36,250 ₹4,000
- SBI 6.45% ₹32,250 —
यानी ₹5 लाख की एफडी पर बंधन बैंक में एसबीआई के मुकाबले ₹5,000 ज्यादा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ₹4,000 ज्यादा सालाना ब्याज मिल सकता है।
₹10 लाख पर ₹10,000 तक का अंतर
जैसे-जैसे एफडी की रकम बढ़ती है, ब्याज का अंतर भी बढ़ जाता है। ₹1 लाख की एफडी पर बंधन बैंक में एसबीआई के मुकाबले ₹1,000 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ₹800 ज्यादा सालाना ब्याज बनता है। ₹10 लाख की एफडी पर यह अंतर क्रमशः ₹10,000 और ₹8,000 तक पहुंच जाता है।
डिपॉजिट Bandhan vs SBI IDFC First vs SBI
- ₹1 लाख ₹1,000 ज्यादा सालाना ₹800 ज्यादा सालाना
- ₹5 लाख ₹5,000 ज्यादा सालाना ₹4,000 ज्यादा सालाना
- ₹10 लाख ₹10,000 ज्यादा सालाना ₹8,000 ज्यादा सालाना
सिर्फ ज्यादा रेट देखकर FD न चुनें
एफडी चुनते समय सिर्फ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देखना सही नहीं है, क्योंकि तीनों बैंकों के टॉप रेट अलग-अलग टेन्योर पर लागू हैं। निवेशकों को प्रीमैच्योर विड्रॉल के नियम, पेआउट ऑप्शन, टैक्स और मैच्योरिटी वैल्यू भी देखनी चाहिए। डीआईसीजीसी के तहत एक बैंक में एक डिपॉजिटर की प्रिंसिपल और ब्याज मिलाकर ₹5 लाख तक की एलिजिबल डिपॉजिट रकम इंश्योर्ड होती है। इसलिए ज्यादा ब्याज के साथ टेन्योर और रिस्क की तुलना करना भी जरूरी है।