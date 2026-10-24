PF Account: पुरानी कंपनी में जमा आपका पैसा कहां है? नौकरी बदलने वालों को जरूर जाननी चाहिए ये बातें

नौकरी बदलने के बाद कई लोग पुराने पीएफ खाते को भूल जाते हैं। ऐसे में अलग-अलग कंपनियों में जमा रिटायरमेंट की बचत का हिसाब रखना मुश्किल हो सकता है। अगर आपने भी कई बार नौकरी बदली है, तो जानिए पुराने EPF खाते को कैसे खोजें, पैसे ट्रांसफर करने का तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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नौकरी बदलना करियर में आगे बढ़ने का अच्छा मौका होता है। लेकिन नई नौकरी, नई सैलरी और नई जिम्मेदारियों के बीच कई लोग अपनी पुरानी कंपनी के प्रोविडेंट फंड (PF) खाते पर ध्यान देना भूल जाते हैं।

भारत में नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF रिटायरमेंट की बचत का एक अहम जरिया है। अगर आपने कई कंपनियों में काम किया है, तो आपके अलग-अलग PF मेंबर अकाउंट हो सकते हैं। इनका समय पर हिसाब नहीं रखने से भविष्य में परेशानी हो सकती है।

पुराने PF खाते को छोड़ देने से क्या होगा?

पुराने PF खाते में पैसा होने का मतलब यह नहीं है कि वह तुरंत खत्म हो जाएगा। हालांकि, नौकरी छोड़ने के बाद खाते में ब्याज मिलने के नियम उसकी स्थिति और EPFO के प्रावधानों पर निर्भर करते हैं।

अगर आपका पुराना PF बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आपको अलग-अलग खातों का रिकॉर्ड संभालना पड़ सकता है।

इसके अलावा, KYC अपडेट नहीं होने, नाम या जन्मतिथि में अंतर और बैंक खाते की जानकारी गलत होने से भविष्य में पैसा निकालने या ट्रांसफर करने में परेशानी हो सकती है।

पुराने PF खाते का पैसा कैसे खोजें?

अगर आपको पुराने PF खाते की जानकारी नहीं है, तो EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं।

इसके लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) उपयोगी होता है। एक ही UAN के तहत अलग-अलग नौकरियों से जुड़े PF मेंबर अकाउंट का रिकॉर्ड देखा जा सकता है।

EPFO मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके सर्विस हिस्ट्री और पासबुक की जानकारी जांच सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पुरानी कंपनी के HR विभाग से भी संपर्क किया जा सकता है।

पुराने PF का पैसा नए खाते में कैसे ट्रांसफर करें?

नौकरी बदलने पर पुराने PF का पैसा नए खाते में ट्रांसफर कराया जा सकता है। इसके लिए EPFO मेंबर पोर्टल पर UAN से लॉगिन करें।

इसके बाद Online Services में जाकर Request for Transfer of Account का विकल्प चुनें। यहां पुराने PF खाते की जानकारी जांचकर ट्रांसफर रिक्वेस्ट जमा कर सकते हैं। कुछ मामलों में ट्रांसफर अपने आप भी हो सकता है। EPFO ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया है और ज्यादातर मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत भी हटा दी है।

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ध्यान देने वाली बात: पुराना PF खाता छोड़ते ही उसका ब्याज बंद नहीं होता। EPFO के नियमों के अनुसार, पात्र खातों में ब्याज जारी रह सकता है, लेकिन खाता निष्क्रिय होने पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इसलिए नौकरी बदलने के बाद अपना PF बैलेंस, सर्विस हिस्ट्री और ट्रांसफर स्टेटस जरूर जांचें।

भारत में पुराने 401(k) खाते की जगह EPF से जुड़ी यह स्थिति ज्यादा प्रासंगिक है। यहां मुख्य जोखिम अपने पैसे का रिकॉर्ड खो देना, ट्रांसफर में देरी और भविष्य में क्लेम से जुड़ी परेशानी है।