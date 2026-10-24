मोबाइल रिचार्ज से लेकर कार इंश्योरेंस तक, कहीं आप भी तो नहीं दे रहे ज्यादा पैसे? जानें बचत का सीक्रेट

क्या आप कई साल से एक ही मोबाइल कंपनी या कार इंश्योरेंस कंपनी की सेवाएं ले रहे हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा पैसे चुका रहे हों। कई बार कंपनियां नए ग्राहकों को बेहतर ऑफर देती हैं, जबकि पुराने ग्राहक पहले जैसी या ज्यादा कीमत चुकाते रहते हैं। जानिए इस अतिरिक्त खर्च से कैसे बच सकते हैं।

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हर महीने मोबाइल रिचार्ज, इंटरनेट और दूसरी जरूरी सेवाओं पर काफी पैसा खर्च होता है। वहीं, कार इंश्योरेंस जैसे खर्च भी हर साल करने पड़ते हैं। अक्सर लोग एक बार किसी कंपनी की सेवा लेने के बाद सालों तक उसी से जुड़े रहते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही आदत आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है? इसे लॉयल्टी टैक्स (Loyalty Tax) कहा जाता है। यह कोई सरकारी टैक्स नहीं, बल्कि पुराने ग्राहक बने रहने की वजह से चुकाई जाने वाली अतिरिक्त कीमत है।

क्या होता है लॉयल्टी टैक्स?

मान लीजिए आप कई साल से एक ही कंपनी का इंटरनेट प्लान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हर महीने 799 रुपये देते हैं, लेकिन वही कंपनी नए ग्राहकों को मिलती-जुलती सुविधा 599 रुपये में दे रही है।

ऐसे में आप हर महीने 200 रुपये ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सालभर में यह रकम 2,400 रुपये हो जाएगी।

हालांकि, हर कंपनी पुराने ग्राहकों से ज्यादा पैसे नहीं लेती। इसलिए प्लान की कीमत के साथ मिलने वाली सुविधाओं की तुलना करना भी जरूरी है।

मोबाइल और कार इंश्योरेंस का बिल कैसे घटाएं?

सबसे पहले अपने मौजूदा मोबाइल, ब्रॉडबैंड और कार इंश्योरेंस प्लान की जांच करें।

मोबाइल या इंटरनेट के लिए दूसरी कंपनियों के प्लान देखें। अगर कहीं कम कीमत में समान सुविधाएं मिल रही हैं, तो अपनी मौजूदा कंपनी से बेहतर ऑफर मांग सकते हैं।

कार इंश्योरेंस रिन्यू कराने से पहले अलग-अलग कंपनियों के प्रीमियम की तुलना करें। लेकिन सिर्फ सस्ता प्रीमियम देखकर फैसला न लें। कवरेज, डिडक्टिबल, ऐड-ऑन और क्लेम से जुड़ी शर्तें भी देखें।

हर साल एक बार जरूर करें ये काम

पैसे बचाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार कंपनी बदलें। कई बार मौजूदा कंपनी भी ग्राहक को बनाए रखने के लिए बेहतर प्लान दे सकती है।

इसलिए साल में कम से कम एक बार अपने नियमित बिल और इंश्योरेंस पॉलिसी की समीक्षा करें। ऑटो-रिन्यूअल की तारीख भी याद रखें, ताकि बिना तुलना किए अगला भुगतान न हो जाए।

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ध्यान रखें: लंबे समय तक एक ही कंपनी के ग्राहक बने रहना गलत नहीं है। लेकिन समय-समय पर कीमत और सुविधाओं की तुलना करने से आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं।