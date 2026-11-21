दुबई में घर खरीदने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितने पैसे में कैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है? क्या ₹1 करोड़ में दुबई में फ्लैट खरीदा जा सकता है या फिर अच्छे इलाके में घर लेने के लिए ₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ तक खर्च करने होंगे?

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Dubai Land Department के आंकड़ों के मुताबिक, दुबई में अपार्टमेंट की औसत के बजाय मीडियन कीमत करीब 12.4 लाख दिरहम है। वहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट की मीडियन कीमत 6.90 लाख दिरहम, एक बेडरूम वाले फ्लैट की 12.52 लाख दिरहम और दो बेडरूम वाले फ्लैट की 22.33 लाख दिरहम है।

यहां गणना के लिए एक दिरहम की अनुमानित कीमत ₹25 मानी गई है। यह मौजूदा बाजार का सत्यापित एक्सचेंज रेट नहीं है।

₹1 करोड़ में दुबई में क्या खरीद सकते हैं?

₹1 करोड़ लगभग 4 लाख दिरहम के बराबर होता है। इस बजट में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो सकता है।

Discovery Gardens में स्टूडियो अपार्टमेंट की मीडियन कीमत करीब ₹1.31 करोड़ है। वहीं, Dubai Sports City में यह लगभग ₹1.40 करोड़ है।

ऐसे में ₹1 करोड़ के बजट वाले खरीदारों को कम कीमत वाली चुनिंदा प्रॉपर्टी तलाशनी होगी या अपना बजट बढ़ाना पड़ सकता है।

₹2 करोड़ में कैसा फ्लैट मिलेगा?

₹2 करोड़ लगभग 8 लाख दिरहम के बराबर है। इस बजट में Discovery Gardens, Dubai Sports City, Dubai Silicon Oasis और Arjan जैसे इलाकों में स्टूडियो अपार्टमेंट के विकल्प मिल सकते हैं।

Discovery Gardens में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की मीडियन कीमत करीब ₹1.98 करोड़ है। हालांकि, रजिस्ट्रेशन और दूसरे खर्च जोड़ने पर कुल रकम ₹2 करोड़ से ज्यादा हो सकती है।

₹5 करोड़ में मिल सकते हैं प्रीमियम फ्लैट

₹5 करोड़ यानी करीब 20 लाख दिरहम के बजट में खरीदारों के पास ज्यादा विकल्प होंगे।

Dubai Marina में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट की मीडियन कीमत करीब ₹3.75 करोड़ है, जबकि Dubai Hills में यह ₹4.13 करोड़ है।

Discovery Gardens में दो बेडरूम वाले फ्लैट की मीडियन कीमत लगभग ₹3.15 करोड़ है।

घर की कीमत के अलावा कितना खर्च आएगा?

दुबई में प्रॉपर्टी खरीदते समय केवल फ्लैट की कीमत देना काफी नहीं है। ट्रांसफर फीस, रजिस्ट्रेशन, एजेंसी कमीशन और दूसरे खर्च भी जुड़ते हैं।

इनकी कुल लागत प्रॉपर्टी की कीमत का लगभग 7 फीसदी हो सकती है।

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मसलन, 10 लाख दिरहम यानी ₹2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर करीब ₹17.5 लाख अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इससे कुल निवेश लगभग ₹2.68 करोड़ पहुंच जाएगा।

भारतीयों के लिए क्या हैं RBI के नियम?

भारत में रहने वाले व्यक्ति विदेश में पात्र प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें RBI के नियमों का पालन करना होगा।

Liberalised Remittance Scheme यानी LRS के तहत पात्र निवासी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है।

इसलिए ₹2 करोड़ या ₹5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि भुगतान लागू सीमा के भीतर कैसे किया जाएगा।

विदेश पैसा भेजने पर लागू TCS, करेंसी एक्सचेंज चार्ज और टैक्स से जुड़े नियम भी ध्यान में रखने होंगे।

क्या दुबई में प्रॉपर्टी सस्ती हो रही है?

Dubai Land Department के आंकड़ों के मुताबिक, रिपोर्टिंग अवधि में अपार्टमेंट की मीडियन कीमत 3.2 फीसदी घटी है। हालांकि, प्रति वर्ग फुट मीडियन कीमत 1.7 फीसदी बढ़ी है।

इसलिए केवल कीमत देखकर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। किराए से संभावित कमाई, मेंटेनेंस खर्च, करेंसी में उतार-चढ़ाव और भविष्य में प्रॉपर्टी बेचने की संभावना भी जांचनी चाहिए।