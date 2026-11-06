Dhanteras 2026: ₹10 में सोना और ₹11 से SIP! धनतेरस पर निवेशकों के लिए आए खास ऑफर्स, पूरी डिटेल यहां

धनतेरस पर सोना खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए इस बार कई खास ऑफर्स आए हैं। अब सोने में निवेश करने के लिए हजारों रुपये खर्च करना जरूरी नहीं है। सिर्फ 10 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। वहीं, कुछ प्लेटफॉर्म रोजाना 11 रुपये से SIP शुरू करने और रिवॉर्ड पॉइंट्स को सोने में बदलने की सुविधा दे रहे हैं।

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फिनटेक कंपनियों super.money, Angel One और JioFinance ने 5 नवंबर को इन नई सुविधाओं का ऐलान किया है। आइए जानते हैं कि इन ऑफर्स का फायदा कैसे मिलेगा और निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

₹10 में खरीदें 24 कैरेट सोना, मिलेगा 3% कैशबैक

बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी super.money ने अपने ऐप पर 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा शुरू की है। ग्राहक UPI के जरिए सिर्फ 10 रुपये से सोना खरीद सकते हैं।

कंपनी योग्य खरीदारी पर 3 फीसदी का पक्का कैशबैक दे रही है। उदाहरण के लिए, 1,000 रुपये का सोना खरीदने पर 30 रुपये और 10,000 रुपये की खरीदारी पर 300 रुपये कैशबैक मिलेगा।

हर यूजर को महीने में अधिकतम 9,000 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है। हालांकि, कंपनी ने खरीदारी की अधिकतम सीमा 50,000 रुपये और डिजिटल गोल्ड रखने की सीमा 20 ग्राम तय की है। यह स्पष्ट नहीं है कि खरीदारी की सीमा एक ट्रांजैक्शन पर लागू होगी या कुल खरीदारी पर।

डिजिटल गोल्ड की खरीद और स्टोरेज SafeGold के जरिए होती है। ग्राहक ऐप से सोना बेचकर पैसे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

रोजाना ₹11 से शुरू कर सकते हैं SIP

ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म Angel One ने धनतेरस के मौके पर '₹11 का शगुन' अभियान शुरू किया है। इसके तहत निवेशक रोजाना सिर्फ 11 रुपये से म्यूचुअल फंड SIP शुरू कर सकते हैं।

अगर कोई व्यक्ति रोज 11 रुपये निवेश करता है, तो 30 दिनों में करीब 330 रुपये और पूरे साल में 4,015 रुपये जमा होंगे। कंपनी के प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड निवेश की शुरुआत 10 रुपये से होती है।

हालांकि, म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है और इसकी गारंटी नहीं होती।

रिवॉर्ड पॉइंट्स से भी खरीद सकेंगे सोना

JioFinance ने अपने JioFinance+ ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए ग्राहक UPI पेमेंट और बिल भुगतान जैसे योग्य ट्रांजैक्शन से मिले JioPoints को 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में बदल सकते हैं।

एक JioPoint की कीमत 25 पैसे है। सोने में बदलने के लिए कम से कम 400 पॉइंट्स यानी 100 रुपये जरूरी हैं। खरीदा गया सोना ग्राहक के JioGold अकाउंट में दिखाई देगा।

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निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान

डिजिटल गोल्ड SEBI के नियमों के तहत रेगुलेट नहीं होता। इसलिए खरीदारी से पहले GST, खरीद और बिक्री की कीमतों के अंतर और पैसे निकालने की शर्तों को समझना जरूरी है।

वहीं, कैशबैक मिलने का मतलब मुनाफे की गारंटी नहीं है। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और दूसरे खर्च फायदे को कम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड SEBI के तहत रेगुलेट होते हैं, लेकिन इनमें भी बाजार का जोखिम रहता है।