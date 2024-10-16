DA बढ़ोतरी: दिवाली से पहले केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इससे पहले महंगाई भत्ता (डीए) 50% था। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 3% की बढ़ोतरी से डीए और डीआर बढ़कर मूल वेतन का 53% हो जाएगा, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगा।

3% महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि

3% महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि के साथ, लगभग 18,000 रुपये प्रति माह के शुरुआती वेतन वाले एक प्रवेश स्तर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई, 2024 से लगभग 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। कर्मचारी को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बकाया मिलेगा। इस समायोजन से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को काफी लाभ होगा।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पारिश्रमिक प्रणाली

महंगाई भत्ता (डीए) 10 मिलियन से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पारिश्रमिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। वेतन संशोधनों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जोड़कर, डीए यह गारंटी देता है कि कर्मचारियों का मुआवज़ा बढ़ते जीवन व्यय के साथ तालमेल रखता है, जिससे मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान वित्तीय सुरक्षा मिलती है।

केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डीए) में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जिसमें जनवरी और जुलाई में समायोजन प्रभावी होता है। आम तौर पर मार्च और सितंबर में इसकी घोषणा की जाती है, जनवरी में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा आम तौर पर मार्च में होली के समय की जाती है, और जुलाई में बढ़ोतरी की घोषणा हर साल अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आसपास की जाती है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को की घोषणा

एक अन्य समाचार में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को घोषणा की कि दिवाली और त्यौहारी सीजन से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे यह मूल वेतन का 50% हो जाएगा। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिससे लगभग 3.9 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा।

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा करते हुए लिखा: "कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान- महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। सीएम ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। राज्य कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से इस संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।"