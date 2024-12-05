बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी ने लॉन्च किया बड़ौदा बीएनपी पारिबा चिल्ड्रेन्स फंड

बड़ौदा बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी) ने अपना न्यू फंड ऑफर (NFO), बड़ौदा बीएनपी पारिबा चिल्ड्रेन्स फंड (Baroda BNP Paribas Children’s Fund) लॉन्च किया है। यह एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड लक्ष्य आधारित, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्‍कीम है, जो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने या बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने में माता-पिता की मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। यह न्‍यू फंड ऑफर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 6 दिसंबर 2024 को खुल रहा है और 20 दिसंबर 2024 को बंद होगा। इस स्‍कीम के लिए बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्‍स है और इसका प्रबंधन प्रतीश कृष्णन द्वारा किया जाएगा।

advertisement

बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी के सीईओ, सुरेश सोनी ने कहा कि बहुत से माता पिता के सामने एक बड़ा सवाल होता है कि क्या हमने अपने बच्चे के भविष्य के लिए पर्याप्त बचत की है? एक लक्ष्य आधारित सॉल्यूशन स्‍कीम के रूप में, बड़ौदा बीएनपी पारिबा चिल्ड्रेन्स फंड ऐसे पैरेंट्स की इस समस्‍या का आसानी से समाधान कर सकता है। हमारा प्रयास एक भरोसेमंद, ग्रोथ ओरिएंटेड निवेश का विकल्प पेश करना है, जिसका उद्देश्य बच्चे के बड़े होने के साथ साथ ग्रोथ और साथ ही अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में माता-पिता की मदद करना है।

एक माता-पिता के रूप में, सभी अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्‍छा चाहते हैं। लेकिन शिक्षा और रेगुलर कक्षाओं के अलावा अन्य गतिविधियों की लागत बढ़ती जा रही है। शिक्षा पर आने वाला खर्च तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी हो गया है। शिक्षा लागत में महंगाई दर 11% सालाना के करीब है, जो औसत महंगाई दर से लगभग दोगुना है। एक उदाहरण के तौर पर पिछले 20 साल में, एमबीए प्रोग्राम 8 गुना महंगा हो गया है, जो चौंकाने वाला है।

शिक्षा की बढ़ती लागत आज माता-पिता के लिए चिंता का एक गंभीर विषय है। सुरेश सोनी का कहना है कि अनुमानित महंगाई दर पर, आज इंजीनियरिंग डिग्री पर जो 6 लाख रुपये का खर्च आता है, वह 20 साल में 28 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। उनका कहना है कि माता-पिता अपने बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए मंथली 9000 रुपये का निवेश कर 20 साल में 1 करोड़ रुपये जमा करने के अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए स्टेप-अप विकल्प के साथ सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (एसआईपी) का विकल्प चुनकर लाभ उठा सकते हैं।

बड़ौदा बीएनपी पारिबा चिल्ड्रेन्स फंड एक व्यापक निवेश रणनीति का उपयोग करते हुए पोर्टफोलियो में कुल नेट एसेट का कम से कम 80 फीसदी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित सिक्‍योरिटीज में निवेश करेगा, जो बॉटम-अप स्टॉक-पिकिंग अप्रोच के साथ टॉप-डाउन सेक्टोरल फोकस को जोड़ती है। निवेश की इस रणनीति के साथ यह फंड हर तरह के मार्केट कैप और हर सेक्टर में निवेश करेगा, जिसका लक्ष्य जोखिम का प्रबंधन करते हुए रिटर्न को अधिकतम करना है।

यह ओपन एंडेड, सॉल्यूशन-ओरिएंटेड चाइल्ड स्कीम 5 साल की लॉक-इन अवधि या जब तक बच्चा वयस्क (18 साल) नहीं हो जाता (जो भी पहले हो), के साथ आती है। लॉक-इन होने और स्पष्ट रूप से लक्ष्य आधारित होने के नाते, यह स्‍कीम निवेशकों को लंबी अवधि तक अपना निवेश बनाए रखने में मदद करती है। इससे निवेशकों को कंपाउंडिंग की ताकत का भी लाभ मिलता है, जिसका लक्ष्य अपने बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा फंड बनाना है।

advertisement

योजना में निवेश एकमुश्त और सिस्‍टमैटिक इन्‍वेस्‍टमेंट प्‍लान (एसआईपी) दोनों तरीकों से किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएं :

• एनएफओ की तारीख : पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 6 से 20 दिसंबर 2024 तक खुला रहेगा

• निवेश की रणनीति : इक्विटी और इक्विटी-संबंधित सिक्‍योरिटीज में कम से कम 80%

• बेंचमार्क : निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स गोल-ओरिएंटेड : माता-पिता को बच्चों की शिक्षा और भविष्य की अन्य जरूरतों के लिए बचत करने में मदद करना