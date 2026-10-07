FD कराने वालों के लिए खुशखबरी! Bajaj Finance ने बढ़ाईं ब्याज दरें, जानें कितना मिलेगा रिटर्न

Bajaj Finance ने Fixed Deposit यानी FD पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने अलग-अलग अवधि की FD पर ब्याज दरों में 15 से 40 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें 7 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं।

नई दरों के तहत सामान्य निवेशकों को नई FD पर अधिकतम 7.75% और सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 8.15% सालाना ब्याज मिलेगा। नई दरें 12 महीने से लेकर 60 महीने तक की FD पर लागू हैं।

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31 से 60 महीने की FD पर ज्यादा ब्याज

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी लंबी अवधि की FD पर की गई है। सामान्य निवेशकों के लिए 31 से 60 महीने की FD पर ब्याज दर 7.40% से बढ़ाकर 7.75% कर दी गई है। यानी इसमें 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है।

सीनियर सिटीजन्स के लिए इसी अवधि की FD पर ब्याज 7.75% से बढ़ाकर 8.15% कर दिया गया है। यानी ब्याज दर में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है।

छोटी अवधि की FD पर कितना मिलेगा ब्याज?

12 से 17 महीने की FD पर सामान्य निवेशकों को अब 6.80% ब्याज मिलेगा, जो पहले 6.60% था। वहीं 18 से 30 महीने की FD पर ब्याज 6.85% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है।

सीनियर सिटीजन्स को सामान्य निवेशकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता रहेगा। उनके लिए अतिरिक्त ब्याज का फायदा 0.35% से बढ़ाकर 0.40% कर दिया गया है।

इसके बाद सीनियर सिटीजन्स को 12 से 17 महीने की FD पर 7.20% और 18 से 30 महीने की FD पर 7.40% ब्याज मिलेगा।

FD रिन्यू कराने पर मिलेगा 8.25% तक ब्याज

Bajaj Finance ने मैच्योर होने वाली FD को रिन्यू कराने वाले ग्राहकों के लिए अतिरिक्त 0.10% ब्याज का फायदा भी शुरू किया है।

इसके बाद रिन्यू होने वाली FD पर सामान्य निवेशकों को अधिकतम 7.85% और सीनियर सिटीजन्स को अधिकतम 8.25% ब्याज मिल सकता है। 31 से 60 महीने की रिन्यूअल FD पर यही सबसे ज्यादा ब्याज दर उपलब्ध होगी।

हर महीने ब्याज लेने का भी विकल्प

निवेशक Cumulative FD चुन सकते हैं, जिसमें पूरा ब्याज मैच्योरिटी पर मिलता है। इसके अलावा हर महीने, तीन महीने, छह महीने या सालाना ब्याज लेने का विकल्प भी मौजूद है।

31 से 60 महीने की नई FD में हर महीने ब्याज लेने वाले सीनियर सिटीजन्स को 7.86% सालाना ब्याज मिलेगा।

कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं FD?

Bajaj Finance के मुताबिक, उसकी FD को CRISIL और ICRA से AAA Stable रेटिंग मिली हुई है। ग्राहक वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ब्रांच और पार्टनर चैनल के जरिए FD बुक या रिन्यू करा सकते हैं।

FD में न्यूनतम ₹15,000 और अधिकतम ₹3 करोड़ तक जमा किए जा सकते हैं। कंपनी Loan Against FD की सुविधा भी देती है, जिससे जरूरत पड़ने पर FD समय से पहले तोड़े बिना पैसा लिया जा सकता है।