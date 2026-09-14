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Newsपर्सनल फाइनेंससोने और चांदी में निवेश करना है तो ज्वेलरी नहीं यहां करें निवेश! MOFSL के नवनीत दमानी ने बताई स्ट्रैटजी

सोने और चांदी में निवेश करना है तो ज्वेलरी नहीं यहां करें निवेश! MOFSL के नवनीत दमानी ने बताई स्ट्रैटजी

नवनीत दमानी के मुताबिक, घरेलू मोर्चे पर सोना अंतरराष्ट्रीय कीमतों से करीब पचास से साठ डॉलर सस्ता बिक रहा है, जबकि चांदी पर भी दस से बीस सेंट या इससे ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। त्योहारी मांग बढ़ने से यह डिस्काउंट कम हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में खरीदारी महंगी पड़ सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए यह बाजार में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 14, 2026 14:43 IST

त्योहारी सीजन से पहले सोने और चांदी में निवेश की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण हो सकती है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च नवनीत दमानी ने बिजनेस टुडे के एक शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) के मुकाबले फिलहाल डिस्काउंट पर मिल रही हैं। 

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नवनीत दमानी के मुताबिक, घरेलू मोर्चे पर सोना अंतरराष्ट्रीय कीमतों से करीब पचास से साठ डॉलर सस्ता बिक रहा है, जबकि चांदी पर भी दस से बीस सेंट या इससे ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। त्योहारी मांग बढ़ने से यह डिस्काउंट कम हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में खरीदारी महंगी पड़ सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए यह बाजार में एंट्री करने का एक बेहतरीन मौका है।

ज्वैलरी खरीदने से बचें, इन ऑप्शन को चुनें

नवनीत दमानी का कहना है कि निवेश करने का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर आप सिर्फ रिटर्न के लिए सोना या चांदी खरीद रहे हैं, तो ज्वैलरी यानी गहनों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। उनका साफ कहना है कि ज्वैलरी तभी खरीदें जब आपको खुद पहनने के लिए उसकी जरूरत हो। निवेश के लिहाज से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF, सोने-चांदी के सिक्के और बार ही सबसे बेहतर विकल्प हैं।

गहनों में निवेश क्यों है घाटे का सौदा?

गहने खरीदने में सबसे बड़ी दिक्कत मेकिंग चार्ज यानी बनाने की लागत होती है, जो आम तौर पर दस से पंद्रह प्रतिशत तक होती है। यह खर्च निवेश करते ही आपके मुनाफे को कम कर देता है। इसके अलावा, आजकल की युवा पीढ़ी की पसंद में भी काफी बदलाव आ चुका है।

युवा भारी-भरकम पारंपरिक गहनों की जगह हल्के और अलग स्टाइल के गहने पसंद कर रहे हैं। ऐसे में गहनों को भविष्य के निवेश के तौर पर देखना अब समझदारी नहीं माना जा रहा है। अगर आप बिना किसी फालतू लागत के सोने और चांदी के दम पर मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो मेटल की फॉर्म पर ध्यान दें, न कि मेकिंग चार्ज वाले गहनों पर।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 14, 2026